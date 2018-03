Aquí tienen una mujer que trabajará el día 8 de marzo, que no caerá en la trampa ideológica y lingüística que están tratando de montar unos sindicatos que, por no tener, no tienen a una sola mujer como presidenta. La marcha del feminismo militante segregará por sexos. Demostración de que nadie aprende en cabeza ajena. Yo soy de personas, no de sexos. Discúlpenme.