Carlos Herrera dedica su ‘No sin mi palo selfie’ de esta semana a la elección este lunes del nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), que se debate entre el gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane, y nuestro ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

“Al irlandés no tengo el gusto, no debe ser tonto, pero al español sí, y ha sido uno de los responsables para bien, mejor o regular del despegue económico de este país”, destaca Herrera. “Las posibilidades son bastantes -continúa el periodista-, pero realmente en Europa nada puede darse por cierto hasta que las cosas no están negro sobre blanco”.

Pero, a lo que va realmente el flamante colaborador de OKDIARIO en su vídeo es a la actitud de los partidos de la oposición, que se han alineado para tratar con ferocidad que Guindos no logre este puesto tan importante para nuestro país. Estos “cainitas” -como los define Herrera- “han estado en el Parlamento Europeo haciendo proselitismo por los pasillos para que no se elija al ministro”.

El comunicador espera que en unas horas, cuando se conozca quién ostentará finalmente el puesto, estos dirigentes que están tirando piedras contra la candidatura española asuman lo siguiente: “Si sale -Guindos-, contrariedad y ridículo; y si no, la culpa de que no ha sido por la campaña miserable que han puesto en marcha”.

Los obstáculos no se están poniendo sólo ahora, en el momento más trascendental, sino que vienen de largo y con toda serie de excusas. La primera que esgrimió por ejemplo el PSOE, en voz de Margarita Robles, fue que la elección que hizo Mariano Rajoy para el BCE suponía un “desprecio a las mujeres”, carro al que se subió Podemos.

De ahí hasta ahora, tristemente, si Guindos consigue la vicepresidencia del organismo, no podrá decirse que haya sido gracias a los representantes españoles en las instituciones europeas ajenos al PP, sino más bien pese a ellos.