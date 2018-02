¿Qué dirán los padres de chicos muertos por sobredosis?

El folleto del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se fomenta el consumo de las drogas resulta inaceptable. Esta peligrosa frivolidad está financiada además con el dinero de todos los zaragozanos y, entre otros argumentos estólidos, relativiza el peligro de dicho consumo al situar el cacao, el café o el paracetamol al mismo nivel que las anfetaminas o la cocaína. Para el equipo del inefable alcalde Pedro Santisteve, las drogas no sólo constituyen un asunto de “riesgos”, sino “también de placeres y salud”. Ese es el nivel de este “alcalde del cambio”. Un hombre que ha hecho del descrédito su modo de gestión y que demuestra una vez más un desprecio absoluto por las consecuencias de sus actos.

En una prueba más de que Santisteve siempre es capaz de superarse cuando se trata de hacer el ridículo, ahora trata de legitimar una realidad que se lleva por delante la vida de millones de personas en el mundo cada año —en EEUU es la primera causa de muerte entre menores de 50 años—. Entre otras barbaridades, la guía de drogas subvencionada con dinero público aconseja que “pulverizar la cocaína reduce la aparición de hemorragias”, ya que como sabe todo el mundo, una de las sustancias más adictivas que existe es peligrosa, sobre todo, por el riesgo de producir “hemorragias”. Si ustedes piensan que no cabe una tontería más en la guía, se equivocan. También aconsejan “reservar el consumo de cannabis para las ocasiones especiales”. ¿Es esto un ejemplo para la gente joven? ¿Dónde están las advertencias sobre los severos e irreversibles daños que causan en la salud?

A pesar del magnífico trabajo que la Policía desarrolla contra el tráfico de estupefacientes, España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea que más cocaína consume, el tercero en cannabis. Una realidad que necesita mucha más prevención que relatividad. Relatividad que, en manos del Consistorio podemita, se convierte en frivolidad de la peor estofa. No obstante, no esperen congruencia alguna dentro de los morados. Cuando parecía imposible que el esperpento fuera mayor, ha aparecido Irene Montero desde Madrid para defender la guía de Santisteve. Con este panorama, ¿hay alguien que aún crea que Podemos puede representar a nadie? Tolerancia cero con las drogas. Jamás se puede relativizar sobre el consumo de unas sustancias que no son la solución de nada y sí el problema de todo.