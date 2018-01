Un premio a la gestión que salvó España

Luis de Guindos (Madrid, 1960) recogió el maletín de ministro de Economía y Competitividad hace seis años, cuando las cuentas de España tenían la misma alegría que un funeral. Con un país al borde del desahucio tras la desastrosa gestión del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, su misión era una de las más complicadas dentro del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Durante todo este tiempo, Guindos ha liderado un trabajo denodado que no sólo ha resucitado la credibilidad de España, sino que la ha situado como referencia dentro de la Unión Europea (UE). Su nombramiento como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) es un premio más que merecido por una gestión que, sin caer en la hipérbole, salvó el presente y el futuro inmediato de España.

No es de extrañar, por tanto, que el titular de Economía cuente con el absoluto respaldo de Angela Merkel, que es lo mismo que tener el respaldo del país más poderoso de la UE: Alemania. Este nombramiento no sólo realza la carrera del ministro, sino que además fortalece y amplía la influencia española dentro de Europa. Como él mismo ha reconocido cuando le han preguntado por el tema, el puesto va “más allá de cuestiones personales” y trasciende hasta el punto de beneficiar a todo el país. No obstante, es justo reconocer los méritos personales de Luis de Guindos. Su trabajo fue clave para que España soslayara la multa comunitaria por no cumplir con el déficit, ya que convenció a los responsables de que era un castigo injusto.

De su mano, nuestro país ha evitado el rescate y, como producto de ello, ha conseguido que la recuperación económica se haya impuesto como realidad inamovible en el país y no como una mera coyuntura pasajera. Las credenciales de Luis de Guindos para conseguir este puesto eran prácticamente insuperables. España lleva tres años consecutivos creciendo a más del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), algo que no puede decir ninguna de las otras grandes potencias europeas. También evitó el colapso bancario en uno de los momentos más delicados de nuestra economía en todo un siglo. Su posición en la vanguardia económica de la Unión Europea es también la vuelta definitiva de España a un lugar preponderante dentro de la UE. Un lugar que nunca debimos abandonar y al que volvemos de pleno derecho de la mano de uno de los artífices del nuevo milagro español: Luis de Guindos.