La Hacienda de Iceta

Propone el candidato del PSC “la creación de un fondo único, igualitario entre comunidades autónomas, que simplifique el sistema y dé mayor claridad”. Concretamente, señala que “en la realidad española actual, de los cinco pilares del Estado de Bienestar, dos recaen en el Gobierno central: las pensiones y las prestaciones por desempleo que son pagos monetarios preestablecidos y están, en parte, aunque no lo bastante claro, protegidos por las leyes y los presupuestos públicos. En cambio, los otros tres pilares —Educación, Sanidad y Servicios Sociales— son competencia de las CCAA y su cumplimiento ha ido ligado a los avatares del sistema de financiación”. La propuesta de Iceta tiene el objetivo, básicamente, de establecer igualdad de oportunidades y solidaridad entre los territorios para todas aquéllas cuestiones que son fundamentales y básicas en un Estado de Bienestar.

Apunta bien Miquel, en mi criterio. Se trata de ir blindando de alguna manera las garantías que sostienen la igualdad de oportunidades y la calidad de vida del pueblo español. Sobre todo ahora que vemos cómo el Partido Popular se ha fundido la “hucha” de las pensiones, destinando sus fondos para cubrir pagos de la deuda mientras pide préstamos —con costosos intereses— para seguir cubriendo el pago de unas pensiones que quedarán prácticamente congeladas mientras suben los Precios del Consumo. O sea, mientras se prevé que nuestra población quede empobrecida —más todavía—, al tiempo que, con nuestros impuestos, se pagan los intereses de una deuda —ilegítima en mi opinión— que nos tiene hipotecados como país por los siglos de los siglos. Y que, añado, por mucha riqueza que generemos, ésta irá destinada a cubrir los gastos que nos ha ocasionado salvar a la banca —que no devolverá la totalidad de lo que le prestamos pero que, hasta la fecha, ya ha demostrado obtener pingües beneficios para sí misma—.

Es acertada la propuesta de Iceta, que atiende cuestiones como la propuesta de poner límites a las rebajas fiscales que se están produciendo en algunas regiones, como por ejemplo sucede en la Comunidad de Madrid. Hay impuestos como el de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio que al resultar inexistentes en algunas comunidades y no en otras, genera un agravio comparativo que, además, perpetúa el hecho de que quienes más patrimonio tienen, menos contribuyan mientras en otros lugares, se paga con creces por quienes muchas veces no pueden afrontarlo. No podemos olvidar que Zapatero eliminó el impuesto de patrimonio porque según él, castigaba a las clases medias.

Señala Iceta que con su propuesta se quiere avanzar en la “construcción de una Hacienda federal, basada en compartir impuestos, asumiendo toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que ello supone, y por tanto también la recaudación y gestión —en consorcio con la Administración central del Estado, tal como dice el Estatuto— de todos los impuestos que pagamos en Cataluña”. Se tratará por tanto, de valorar la presión fiscal de manera proporcional y justa entendiendo que han de pagar más quienes más tienen, para poder garantizar el bienestar de todos. Un paso adecuado si queremos avanzar en una república federal.