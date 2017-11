Los secretos del Ibex 35

En el artículo ‘¿Por qué no sube España?’ del 16 de septiembre, explicaba por qué creía que todavía no era el momento de invertir de España, ya que había otros mercados más atractivos. No obstante, cuando los mercados internacionales han subido un 5,8% desde junio y la bolsa española lleva perdido casi un 10% desde el mismo período, sí me empieza a interesar el Ibex. Sobre todo, si ha habido una razón clara para esta divergencia y ésta se ha resuelto o se va a resolver. A la bolsa española no le ha sentado nada bien la crisis catalana. A los inversores internacionales les asusta lo que les cuenta de España la prensa de sus países. Parece que el mercado está esperando a las elecciones catalanas.

Sin embargo, gane quien gane, las acciones más radicales ya han ocurrido con la declaración unilateral de intendencia y la aplicación del 155. A corto plazo, no va a ocurrir mucho más y la bolsa española es la octava bolsa más barata del mundo, según el método de valoración de Robert Schiller (Premio Nobel de Economía 2013). Por lo que todo apunta que el Ibex 35 va a tener que revalorizarse con fuerza para alcanzar al resto de bolsas mundiales. Ahora existe el riesgo de que las bolsas mundiales corrijan y se lleven a España consigo. Por ello, en mi caso vendo en corto mercado americano (“apuesto a la baja en índices de Estados Unidos”) y “al alza” en España con la misma cantidad de dinero en cada inversión.

En este caso, da igual si los mercados bajan o suben, sólo estamos especulando a que el Ibex 35 va a hacerlo mejor que los índices estadounidenses. Utilizo Estados Unidos porque gran parte de la meteórica subida de sus mercados ha sido en base a la expectativa de una drástica bajada de impuestos y, sobre todo, la bajada del impuesto de sociedades al 20%. Resulta, que no está siendo fácil aprobar esta bajada de impuestos, ya que el déficit americano es del 4% del PIB y tiene un 106% de deuda sobre el PIB —datos de la Reserva Federal— y muchos conservadores fiscales no quieren aumentar estos números por nada en el mundo. Al final habrá algún tipo de bajada de impuestos menos agresiva que la prometida por Trump, lo que muy probablemente decepcione al mercado y haya una corrección en los índices americanos.

Esta caída se verá reflejada, sobre todo en el Russell 2000, índice de empresas con capitalizaciones de media de 2.200 millones. Estas “pequeñas” empresas son las que más se han inflado con las promesas fiscales de Trump, al ser empresas que tienen la mayoría de su negocio y beneficios en Estados Unidos. La operación tiene como objetivo una ganancia del 5% con un riesgo de los 3% hasta primeros de enero. Si invierto 10.000 euros en el Ibex 35 y vendo en corto 10.000 euros en el Russell 2000, espero ganar 1000 euros o perder 600 euros para primeros de enero o antes.