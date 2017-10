Ciudadanos: ganar España para perder Catalunya

Ciudadanos se enfrenta a un dilema inconsciente: encadenarse al origen o dejar el pasado definitivamente atrás para construir un horizonte político conveniente para España. O quedarse en las raíces o penetrar en el bosque sin mirar atrás. Desde hace tiempo están en lo segundo, aunque les cueste desprenderse de su partida de nacimiento. Su bautismo en 2006 escenificó la resistencia ante un nacional-populismo que hoy, sin caretas ni máscaras, muestra al fin su rostro más atroz y totalitario. Pero la realidad les pone en el frontispicio de la historia: pueden ser lo que definitivamente vinieron a ser: la alternativa de futuro para una nación que lleva demasiado tiempo ensimismada en el conformismo.

En los últimos días, numerosas encuestas se han realizado acerca de la valoración que tiene la gente sobre lo que ha hecho cada partido del conflicto iniciado por la Generalitat de Cataluña. De una lectura transversal de las mismas se concluye que los votantes del PP aprueban más la gestión que ha hecho Ciudadanos del asunto que su propio partido. Consideran más firme y resolutiva la acción de Rivera que la de Rajoy. Ítem más: la mayoría de españoles están de acuerdo en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyo mayor defensor desde primera hora fue el líder naranja. Y valoran que Rivera haya sido más presidenciable en momentos de crisis nacional que un Rajoy demasiado reactivo en sus decisiones, pertrechado en una estrategia que ha permitido que la narrativa contraria venza por incomparecencia. Ciudadanos ha demostrado más ideas y voluntad que el Gobierno, más relato que mensajes y mayor visión de futuro. Si sortea sus deficiencias estructurales en varias comunidades autónomas, donde escasea en cuadros y voces, acudirá a los próximos comicios con ganas de molestar a más de uno. Y esta vez en serio.

Porque, hasta ahora, la tercera vía en España nunca ha pasado de ser un impulso seductor a contracorriente de la verdadera tendencia ciudadana: una desafección coyuntural que no ha sido todo lo bien gestionada que se presuponía por esa nueva política que prometió grano antes de dar cumplida respuesta a las apetencias del pueblo, que demandaba algo más que un mero cambio de cromos. Podemos definitivamente prefiere ser un partido plurinacionalista, destrozando todo espejo discursivo en el que reflejar su idea de España. Mientras Ciudadanos ha encontrado en el problema catalán —paradoja política— la oportunidad que lleva esperando cuando en 2013 decidió hacerse mayor. Pero ganar España conlleva que pueda perder Catalunya. De la mano de Inés Arrimadas se ha logrado, con empaque y sentido común, consolidar allí al partido como oposición. Pero apenas si mantendría el número de escaños que logró en las últimas elecciones, según esas mismas encuestas. Quizá sea su techo, de ahí que una lista conjunta con PP y PSC sea lo más conveniente ante el desafío golpista de CUPdemont: una lista llamada Junts per Catalunya o Units per Catalunya haría saltar por los aires todo argumentario de mayoría social con el que el independentismo encaja su posverdad.

En Alcalá 253 saben que están ante la oportunidad de consolidar entre los españoles un proyecto de centro liberal donde la firmeza en la toma de decisiones no esté reñida con la capacidad para discutir, debatir y entender los posicionamientos contrarios. Es preciso que no penetre la confusión entre la injusta ecuanimidad que equipara escenarios y pasiones con la capacidad de gestionar conflictos. La coyuntura presente requiere de cordura apelada, que no de equilibrismos políticos. Y ahí una opción centrista es fundamental. Porque el centro sólo puede desarrollarse bajo un prisma liberal, dejando la alternativa polarizadora a opciones más conservadoras, sean por la izquierda o por la derecha. España no está para medias tintas, ni tampoco para plumas finas.