Camps y Costa no se dan ni la hora

Francisco Camps y Ricardo Costa fueron tan cercanos como Batman y Robin. Sin embargo, ahora no se dan ni la hora. Cosa de los temas judiciales, que enfrían el trato y congelan el ánimo. Hoy se han vuelto a encontrar en el juicio por la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Ni una mueca ni un gesto ni un guiño. Todo lo que ha habido entre los dos es absoluta y total ignorancia.

Camps ha dado su versión sobre la ‘trama Gürtel’ en Valencia. Detrás de él en la sala —a la derecha de la pantalla—, a la izquierda del expresidente regional, se encontraba Ricardo Costa. Cara de circunstancias, alguna leve sacudida de cabeza y silencio, silencio y más silencio. Pues el silencio ha sido el único trato entre los dos. Desde hace tiempo, la relación es menos que nada. La comparecencia de Camps en la Audiencia Nacional ha ido contra todos los que no opinaban como él.

Especialmente contra Costa, al que seguro que no le ha preguntado por la familia si en algún momento se han encontrado al margen del sabelotodo tiro de cámara. Camps ha dicho que no tiene nada que ver con nada, mucho menos con las cuentas del PP. También ha renegado de su compadre El Bigotes. Se confirma que no quedará con él cuando todo acabe, ni con él ni con Costa… Por no hablar no han hablado ni del tiempo.