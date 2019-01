Los OK y los KO del sábado, 26 de enero

OK: Juan Guaidó

Por mostrar coraje frente a Maduro a pesar de las amenazas de detención.

OK: Vicente Vallés

Por realizar la primera entrevista en España al presidente venezolano Juan Guaidó.

OK: Albert Rivera

Por exigir a Sánchez que lidere la transición democrática de Venezuela.

OK: Robert Redford

Porque el actor dice adiós a su carrera con la cinta ‘The old man and the gun’.

KO: Josep Borrell

Por dar aire a Maduro y proponer que se reconozca a Guaidó sólo si el dictador no convoca elecciones.

KO: Anna Gabriel

Por burlar la Justicia y no abandonar su contrato estable porque se cree más útil en Suiza.

KO: Pablo Iglesias

Porque Podemos se desangra cada día más tras la marcha de Espinar.

KO: Carmen Calvo

Por ocultar en la agenda oficial las reuniones con el Gobierno de Torra.