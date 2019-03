El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que este lunes que espera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acepte un cara a cara con él ante las elecciones generales del 28 de abril y ha recalcado que, si no acepta ese debate, debe admitir públicamente que no lo quiere hacer porque "no le va a ir bien".

El PP ha aceptado la petición del grupo Mediaset para celebrar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, según ha confirmado el director de campaña del partido, Javier Maroto. Sin embargo, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respondido que su formación decidirá los “cara a cara” en función de su estrategia electoral, no de la “desesperación” de Pablo Casado. Casado ha vuelto a defender este lunes un cara a cara entre Sánchez y él porque se ha celebrado en los últimos años entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición. “Queremos debatir, pedimos un cara a cara. Hemos aceptado la propuesta de Mediaset y espero que lo acepte”, ha declarado. Recuerda a C’s que el PP tiene 100 escaños más Después de que el líder de Cs, Albert Rivera, también haya pedido un cara a cara con Sánchez, Casado ha recordado que su partido tiene 134 escaños frente a los 32 que tiene el partido naranja en el Congreso de los Diputados. “Lo demás es hablar de encuestas”, ha indicado, para recordar que también en 2016 los sondeos hablaban de un cuádruple empate entre PP, PSOE, Cs y Vox y al final su formación sacó “102 escaños más” en los comicios que el partido de Albert Rivera. Por todo ello, ha insistido en que “lo lógico” es que el cara a cara se celebre entre el presidente del Gobierno, que “en este caso tiene 84 escaños”, y el líder de la oposición, que tiene “50 escaños más” que el PSOE. “Si no lo quiere hacer, que diga que no lo quiere hacer porque considera que no le va a ir bien. Pero lo normal, desde el año 93 es que haya cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición”, ha recalcado Casado, tras visitar la Fundación Gil Gayarre en Pozuelo (Madrid). Tras defender de nuevo “lo que ha pasado en los últimos 20 años” en relación con los cara a cara, el líder del PP ha criticado que ahora se quiera establecer un criterio en función de las encuestas. “En las que por cierto, estamos por encima de otro partido que ha pedido un cara a cara”, ha advertido, para calificar de “inédita” esa solicitud de Cs.