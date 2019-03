Apenas han pasado 7 meses desde que la pareja decidiera casarse en secreto, pero ya son muchos los rumores que hablan de una posible crisis. Está claro que Justin Bieber y Hailey Baldwin no deben estar pasando por su mejor momento. Unas fotos de ambos discutiendo ha sido lo que ha hecho saltar las alarmas.

Justin y Hailey decidieron pasar la mañana del sábado en un parque y los objetivos de las cámaras pudieron observar que la mañana no estaba siendo muy tranquila para ambos.

En las fotografías difundidas en Instagram podemos ver cómo Justin Bieber y la modelo, hablan de una forma poco amigable. De hecho, podemos ver gestos y expresiones que denotan que los dos están discutiendo.

Justin Bieber and Hailey Baldwin look tense as they appear to argue in the park amid reports their marriage is on the rocks https://t.co/YfAEfh1AWC

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 17 de marzo de 2019