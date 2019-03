Demi Lovato da un fuerte golpe a su entrenador, con complicadas consecuencias

Demi Lovato le parte un diente a su entrenador

Después de haber estado sin subir nada a sus redes durante dos meses, la cantante vuelve para enseñarnos que está más fuerte que nunca. Ha publicado un vídeo en Instagram dónde vemos que de un golpe, ¡le arranca un diente a su entrenador mientras boxeaban! Desconocíamos el buen golpe de Demi Lovato.

“Un minuto, por favor. Demi me voló un diente”, se oye decir al entrenador en el vídeo de Instagram. La artista no sabe dónde meterse y tan solo se atreve a abrazar a su entrenador mientras le pide perdón.

En el vídeo publicado se le ve con el diente en la mano mientas ambos se ríen ‘ ‘¡Joder! Literalmente le he arrancado el diente a @jayglazer durante en el entrenamiento de esta mañana – ¡¡¡Y llevaba un protector bucal!!!”, ha escrito Lovato junto a la publicación, ”hahahahaha Sorry (Not sorry) Jay!!! Así que entrenador, ¿cuándo va a ser mi primera pelea? #unbreakableperformance” ¡El video ya acumula mas de 5 MILreproduciones!

En pleno tratamiento de rehabilitación tras su hospitalización en julio del año pasado y después de que hiciera público su problema con las drogas, la cantante ha encontrado en el deporte un gran apoyo, y vemos que no se le da nada mal.

El entrenador, Jay Glazer, es experto en artes marciales mixtas y conocido por entrenar a las celebrities. Pero parece ser que esta vez a sido Demi Lovato quien le ha dado una ‘lección’ a su entrenador.

Además del boxeo, la cantante también practica otros deportes de contacto como las artes marciales o el Jiu-Jitsu, centrándose por completo en su salud. A través de sus redes sociales ya ha compartido en varias ocasiones algunas de sus sesiones en las que muestra que su salud es ahora su mayor prioridad, dando a sus fans muestras de su recuperación.

En este post de Instagram no solo vemos lo bien que esta la cantante, y lo bien que se encuentra, también desmiente los rumores que la volvían a situar en un centro de rehabilitación. Desde Happy FM le deseamos que siga igual de bien con el deporte, aunque a lo mejor…con un poco menos de fuerza.