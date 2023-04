Warm Up Estrella de Levante 2023: conciertos y horarios del festival más esperado en Murcia

Arranca la temporada de festivales. El Warm Up Estrella de Levante es uno de los primeros del calendario. Se celebra este fin de semana en una nueva edición. La organización de nuevo se ha asociado con la cervecera murciana en la promoción de la cultura y la música en vivo. Este año, el quinto aniversario del festival, se amplía la programación a un día más aprovechando el puente y se han invitado a artistas de renombre como Kasabian, Vetusta Morla, Hot Chip, Franz Ferdinand y The Kooks, entre otros.

El festival comenzará con la celebración de la Welcome V Aniversario ya el viernes 28 de abril, seguido de dos días más de conciertos en el Recinto Ferial La Fica. Además, durante toda la semana, habrá una programación cultural gratuita en toda la ciudad, incluyendo música en vivo, cine, presentaciones de libros, mercadillos, rutas gastronómicas y de compras, así como los ya famosos Secret Shows de Estrella de Levante. La moda también será protagonista con una exposición y desfile en Los Molinos de Río. Murcia se convertirá en el epicentro de la cultura durante toda la semana, ofreciendo música en vivo, planes para toda la familia y muchos brindis con Estrella de Levante.

Durante el sábado 29 y el domingo 30 de abril, el festival Warm Up continuará con la participación de importantes artistas nacionales e internacionales como Viva Suecia, Temples, Carolina Durante, Second y Varry Brava, entre otros. Además, el evento incluirá una programación cultural gratuita en toda la ciudad, denominada «Somos Murcia», que incluirá música en vivo, cine, presentaciones de libros, mercado en la calle Basabé, rutas gastronómicas y de compras, así como los famosos «Secret Shows» de Estrella de Levante que se realizarán en la Sala de Catas el miércoles y jueves, donde los asistentes no sabrán quiénes actuarán hasta que comience el concierto.

Igualmente, habrá conciertos acústicos en diferentes lugares de la ciudad, como las Plazas Julián Romea y Apóstoles, así como eventos para niños y un desfile de moda. En resumen, Murcia se convierte en el centro cultural durante toda la semana, ofreciendo una amplia variedad de eventos para todas las edades y gustos, y brindando la oportunidad de disfrutar de música en vivo y reencuentros con amigos y familiares, todo ello con la presencia de Estrella de Levante.

A continuación, puedes consultar el horario completo de conciertos gratuitos estos días en la capital de Murcia.

Martes 25 de abril

20.45 horas en la Filmoteca: Proyección de ‘No es país para viejos’, película de Joel Coen, acompañada del concierto de Kokoshca.

20.30 horas en Sala Revolver: Concierto de Monteperdido.

Miércoles 26 de abril

20.00 horas en Teatro Circo: Concierto de _Juno.

Jueves 27 de abril

20.00 horas en Sala de Catas Estrella de Levante: Secreto Show Acústico.

21.30 horas en Sala Musik: Concierto de Tristán.

21.30 horas en Sala Rem: Concierto de Apartamentos Acapulco.

22:30 horas: Garaje Beat Club: Concierto de La Élite.

Viernes 28 de abril

6:00 horas en Garaje Beat Club: After con Chico Blanco.

Sábado 29 de abril

11.45 horas en la Plaza Romea: Concierto de The Yellow Melodies.

13:00 horas en la Plaza Romea: Concierto de Dani.

14:20 horas en la Plaza Romea: Concierto de Pipiolas.

11:45 horas en la Plaza de los Apóstoles: Concierto de LimaLimón.

13:00 horas en la Plaza de los Apóstoles: Concierto de Anabel Lee.

14:20 horas en la Plaza de los Apóstoles: Concierto de Camellos.

12:00 horas en la Plaza los Perros: Concierto infantil de Malvariche.

Domingo 30 de abril

12.00 horas en la Plaza Romea: Concierto de Ganges.

13:20 horas en la Plaza Romea: Concierto de Perdón.

14:45 horas en la Plaza Romea: Concierto de PutoChinoMaricón.

12:00 horas en la Plaza de los Apóstoles: Concierto de Se Ha Perdido Un Niño.

13:20 horas en la Plaza de los Apóstoles: Concierto de Tiki Phantoms.

14:20 horas en la Plaza de los Apóstoles: Concierto de Tito Ramirez.

12:30 horas en la Plaza los Perros: Concierto infantil de Dr. Sapo.

20.30 horas en Sala de Catas Estrella de Levante: Secreto Show Acústico.

20.30 horas en Sala Mamba: Concierto de Parquesvr y Alien Tango.

22.00 horas en Distrito 13 Club: Concierto de LVL1.