La canción Sufre mamón es casi un himno para una generación, la de los años 90, en la que parecía que sólo los pijos seguían a los Hombres G, pero en realidad, todo el mundo cantaba sus composiciones. Casi 35 años después, el líder grupo madrileño que sigue haciendo bolos por las ciudades de España, ha grabado la canción con la mexicana Thalía, que ha logrado convencerle para hacer desaparecer la palabra «marica», pese a que David Summers ya opinó hace unos meses, en plena euforia del revisionismo cultural y LGTBi, que la canción había que que entenderla en su época. Añadió que entonces, el verso «voy a vengarme de ese marica», ni mucho menos ofendía ni pretendía hacerlo.

La nueva versión de Sufre mamón sin la palabra «marica» de Thalía y Summers ha tenido más de 73.000 visualizaciones en 15 horas en el canal de Youtube, pese a que los nuevos arreglos de la canción no tienen mucho que ver con la original, sobre la que ha perdido ese aire canalla y gamberro noventero.

David Summers, autor y líder de Hombres G, siempre se ha mostrado contrario a cambiar la palabra «marica» en la canción Sufre Mamón y en sus conciertos el grupo la canta tal y como se escribió en el año 1989. Pero, ahora Thalía le ha convencido para hacerlo e incluir la versión en su Thalía’s Mixtape, un disco de versiones de canciones famosas, entre las que está Sufre Mamón, que canta a dúo con Summers. En una entrevista a El Mundo, la mexicana asegura que le convenció para eliminar la palabra «marica».

Hasta la guapísima @thalia se atreve a realizar un #TikTok de @HombresG 👏👏😜🤘🎶

«Este es un proyecto familiar, para todas las generaciones. Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasándo fatal… Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta», le dijo Thalía a David Summers para convencerlo de quitar «marica» de Sufre mamón. «Y él, con generosidad, me dijo ‘mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte’», por lo que finalmente en la canción simplemente se canta sólo «voy a vengarme», puntualizó la cantante.

Precisamente la citada palabra y la canción vivieron una agria polémica cuando en un programa de Pasapalabra la presentadora Ana Morgade se le ha ocurrido decir que, aunque le gustaba la canción, no apoyaba el uso de la palabra «marica» en la letra de la canción Sufre mamón, ni tampoco la visión de la mujer como un objeto a merced del hombre. El presentador Roberto Leal le dioa razón, indicando que el tema «ha envejecido mal» y luego el propio programa Pasapalabra dijo que: «Damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción».

David Summers, indignado aseguró entonces que «la canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa? Al fin y al cabo, nadie en serio se venga de nadie lanzando «polvos pica-pica».