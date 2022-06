‘Rezar a Dios’, así es la oración de Grasias a la música

Sandra Sabater, alma mater de Grasias, se abre en canal en esta balada intimista sobre las vivencias junto a la banda de su vida.

Hay canciones que te tocan por dentro, que te estremecen. Grasias, alter ego de Sandra Sabater, vuelve con un cambio total de registro en ‘Rezar a Dios’, una balada profunda en la que la artista se abre en canal para mostrarnos su yo más íntimo. Este nuevo single, editado por Vanana Records, nos sigue descubriendo diferentes aristas de una compositora que parece no tener fin. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En ‘Rezar a Dios’ Grasias nos habla desde el corazón sobre las vivencias junto a la banda de su vida: Ginebras. En un principio Sandra la compuso para sí misma o, como mucho, para mostrársela al resto de sus compañeras en algún momento especial. Pero un día la puso por casualidad y no le dejaron seguir guardándola. En palabras de la propia artista: “Rezar a Dios es la oración a lo que más fe le tengo en la vida ahora mismo, y es a la música y en concreto a las personas que me acompañan en este camino, que son ellas, Ginebras. Lo que estoy viviendo con ellas es la locura más bonita del mundo y ojalá no se acabe nunca, aunque se transforme”.

La canción viene además acompañada por el primer videoclip de este proyecto de Sandra en solitario. Dirigido por Larry Balboa, el video arranca con una Grasias maniatada que va visionando la historia de las propias Ginebras a través de cuatro chicas que recrean diferentes hitos y momentos que han marcado su trayectoria. La canción rompe al tiempo que ella se libera y corre hacia la libertad rezándole a su Dios de la música.

Ya son cinco la referencias que Grasias ha lanzado en poco más de un año. Así, ‘Rezar a Dios’ se une a otros temas que reflejaban una visión más cómica y desenfadada de la artista como ‘Culo de Cuscús’, ‘La Canción de los Solteros’ o ‘Atracción Sexual’ y a la deliciosa e introspectiva ‘Tiempo de Descuento’. Grasias se convierte en una ayuda para superar una cierta timidez de Sandra, un personaje a su alrededor que le ayuda a contar cantando todo aquello que pasa por su inquieta cabeza. Emociones, risas, momentos duros e incertidumbres que forman parte de su día a día.

‘Rezar a Dios’ de Grasias, editada por Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, escrita e interpretada por la artista, está producida, mezclada y masterizada por Pau Paredes en Fluxus Studio. La portada es obra del fotógrafo y músico Rothrigo y el videoclip ya se puede ver en su canal de YouTube.