El festival Primavera Trompetera 2022, que tendrá lugar en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) del 7 al 9 de abril, desvela cómo se dividirán sus artistas durante los tres días de música en directo.

Tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria por la pandemia del Covid-19, el festival volverá a abrir sus puertas el jueves 7 de abril con una fiesta de bienvenida amenizada por La Mari de Chambao junto a Go Roneo, Lazurda y cerrada por la sesión de DJ de Manuel2Santos.

El viernes, primer día grande del festival, destaca por ser una jornada cargada del mejor rap en español del panorama actual y, como no podía ser de otra manera, el considerado por tantos como el mejor rapero en nuestra lengua, Kase O, encabeza la lista de nombres de este día con su popular proyecto Jazz Magnetism. No obstante, el resto del cartel de este día no se queda atrás, ya que lo completan Natos y Waor, Mala Rodríguez, Fernandocosta, Los Chikos del Maíz, Modestep Live, Macaco y Miguel Campello. Asimismo, el mismo día también se subirán al escenario Fyahbwoy, Soziedad Alkoholika, Mario Díaz, Hora Zulú, Nikone, RVFV, Alberto Gambino, Hamlet, Zetazen, Perro kostra y los DJs Jose de las Heras y PlanB.

El sábado será el día para darlo todo con un cartel liderado por uno de los grupos más míticos de nuestro país directo desde el madrileño barrio de Vallecas: Ska-P. Sin embargo, igual de legendario es el grupo que acompaña a los vallecanos en lo alto del cartel de esta jornada y que ya se ha convertido en todo un seguro de dar cada año uno de los mejores conciertos del festival: SFDK.

A estos dos grandes nombres se les añaden los de El Canijo de Jerez, Netsky, Ayax y Prok, Fuel Fandango, Lola Índigo, Maka, Ptazeta, Califato ¾, Green Valley, Locoplaya, Recycled J, Kaidy Cain, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Boikot, Space Surimi, Walls, Las ninyas del corro, Xavibo, Manowall & Dannyboy y Cali & Chigar.

Con esta lista de artistas, el Primavera Trompetera 2022 promete dar a los asistentes toda la energía ausente durante estos dos últimos años sin el festival. La organización pronostica que será “la edición más memorable hasta el momento” y ya tiene disponibles en su web tanto abonos para las tres jornadas del festival como entradas por días.