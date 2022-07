Justin Quiles, el latino que lo ‘peta’ en redes sociales: «Sí, soy el número uno de la música latina»

Latino de corazón -aunque nació en los Estados Unidos por casualidad- Justin Quiles, está estos días de gira por España, donde se siente como pez en el agua. «España es un gran país donde no me importaría vivir», confiesa durante una entrevista en OKDIARIO. Aunque de momento, dice que está muy a gusto en Miami.

‘AEIOU’ es su último single, recién salido del horno el pasado 23 de junio. Triunfa por donde va con su música latina. Es el número uno y no lo disimula . «Soy el número uno, el number one, sí «, reconoce entre risas. Escribe las letras, compone la música y como él mismo dice, «sale a las tablas» a compartir su talento con los millones de fans que le siguen y persiguen. No para, bien sea en un concierto en directo o en las redes sociales, siempre lo da todo. Quiles moviliza millones de fans alrededor del mundo. Tan sólo en Instagram tiene más de ocho millones de seguidores. «Mi cerebro no descansa, creo música y creo contenidos para las redes», comenta. Las redes las maneja él personalmente, algo inusual en un artista tan relevante.

En España de gira

Tiene aún varias citas por delante y eso que ya lleva medio mes en nuestro país: le esperan en Cádiz, Ibiza, La Coruña, Marbella, Mallorca … «Estoy increíblemente bien por España, estoy emocionado. Estaba loco por venir y sentir al público español. España me ha apoyado desde el principio», comenta con entusiasmo y gratitud.

«¿Tengo buena música, si; por qué disimularlo?», confiesa sin rubor al recordarle que es un ídolo de masas, que es el latino más influyente ahora mismo en el mundo de la música. Reguetón mezclado con pop y algo de rock. La mezcla es el truco. «Me gusta hacer de todo: escribir letras, componer música… Pero si tengo que elegir, me quedo siendo compositor porque me apasiona estar en el estudio creando melodías» nos cuenta.

Es también un influencer en redes sociales, por ejemplo en Instagram y en TiTok arrasa… «Las redes son muy importantes hoy en día. Hay que estar dando contenido a diario a los fanáticos. Es como otro trabajo, y yo las llevo personalmente, pensando bien los contenidos y buscando las creatividades», explica . Quiles, está claro que es un artista que salta de los escenarios a las redes sociales casi a diario, sin descanso. Pura adrenalina. «Mi cerebro no para, siempre estoy pensando», reconoce.

Nuevo tema

Su nuevo tema acaba de publicarse: AEIOU. «Aprendiendo las vocales -bromea- y canta el estribillo para OKDIARIO durante la entrevista… AEIOU, la gente se vuelve loca, cantándola y bailándola» dice.

«Yo me siento latino porque me crié en Puerto Rico, y de allí me siento, de corazón, cien por cien», cuenta emocionado a pesar de haber nacido en los Estados Unidos. ¿Un lugar del mundo para vivir?, -le preguntamos- y después de un segundo, se lo piensa y responde que «podría vivir en España, porque le gusta mucho este país». Aunque esté muy a gusto en Miami.

Sobre el éxito, descarta que se le haya subido a la cabeza, apunta que es el mismo chico que nació hace 32 años y creció con una infancia complicada, con una madre que sacó 3 hijos adelante en solitario trabajando sin parar. «Sigo siendo el mismo chamaquito, soy super normal; los que me conocen me dicen que soy un artista muy humilde».

«Mi madre nos enseñó muchos valores. Crió a sus hijos ella sola sin parar de trabajar. A día de hoy ayudo a mi familia todo lo que puedo y con eso vivo feliz y en paz» recuerda con ternura.

Su música

«Tengo muchas canciones, están las bailables, las dedicables … Me siento lleno de orgullo cuando los fans cantan mis canciones» responde al preguntarle que siente cuando el publico vibra al son de sus temas. Doce años de música y muchos éxitos le avalan; pero, de momento, no piensa en echar el freno. «Seguiré haciendo música aunque también tengo otros negocios…»

«Mi día a día cuando tengo concierto es de mucho ajetreo. Superviso todo. Reuniones , eventos… cuando vuelvo al hotel, descanso y como algo y hasta el día siguiente. Cuando estoy de descanso, en cambio, me levanto tarde y hago turismo por la ciudad. Me gusta explorar y conocer la cultura de cada destino. Y a veces tengo entrevistas, como ésta», cuenta al hablar de sus rutinas.

Viaja con su novia, quien le acompaña durante la gira por España. Escribe -en sus ratos libres- las letras de los temas, en su cuarto y en silencio, en un papel o en el móvil y después visita el estudio para escuchar el ritmo y así empieza sus creaciones. «Agradecido en la vida con Dios, con mi madre y con las personas que me rodean», se despide el artista que ahora mismo lidera el mercado de la música latina.