Tu coche tiene los días contados: asegúrate de llevar esto encima si quieres seguir circulando

Ya quedan menos días para que quede prohibido totalmente el que circulen coches sin etiquetas en Madrid. el 1 de enero de 2024, los coches sin distintivo de la DGT no van a poder circular.

Hay que tener claro que no van a ser la totalidad de coches sin etiqueta, al menos hasta el año 2025. De todas formas, Madrid está encaminándose como la ZBE totalmente, como sucede en Barcelona en el área metropolitana.

¿Qué coches sin etiqueta no van a poder circular en Madrid?

Dese el 1 de enero no se va a poder estar circulando por el municipio madrileño por coches que no tengan etiqueta y que tampoco estén empadronados en la villa y corte.

Todo ello ampliará el veto al aplicarse en la M-30 y dentro del centro de Madrid.

Los coches sin distintivo van a poder circular por toda la CAM y demás municipios, excepto las que puedan prohibir las ZBE, donde hay más de 20 localidades de la región que las deben aplicar por ley.

Esto es con los registrados en Madrid hasta diciembre de 2021. No solo hay que registrarse, solo se van a librar del veto los coches dados de alta en el padrón antes del 1 de enero de 2022, cuando comenzó la Madrid ZBE.

Por lo tanto, los que al menos puedan pagar el impuesto de circulación madrileño.

¿Qué coches van a poder circular por Madrid desde enero?

Los que cuentan con etiqueta B, C, ECO y CERO no cuentan con restricción salvo B y C en la ZBE del Distrito Centro.

Los vehículos sin etiqueta que se encuentren empadronados en Madrid, siempre que estén dados de alta en la ciudad, antes del 31 de diciembre de 2022.

Después en Madrid ZBE existen dos excepcionales permanentes, con independencia de su etiqueta y a los que nunca se les va a prohibir la circulación, incluso cuando se llegue a la fase última de Madrid ZBE en 2025.

Coches de movilidad reducida

Tanto los que están adaptados para el transporte de usuarios como taxis o VTC como los de personas de movilidad reducida.

Coches históricos

Los que se hayan matriculado como históricos siempre van a poder circular por la capital. Al acabar el año o principios del que viene, la DGT va a lanzar un reglamento nuevo para matricular un coche como histórico, siendo más fácil y con menores exigencias.

¿Y otros vehículos sin etiqueta?

Todo vehículo sin etiqueta, que no vaya a ser un coche, va a poder seguir circulando en Madrid durante 2024. Todo ello va a incluir a las motos y ciclomotores, así como los vehículos para el transporte de mercancías, además de los colectivos de pasajeros.

Esto va a ser así hasta el 31 de diciembre de 2024, puesto que desde el 1 de enero de 2025 la prohibición se va a extender a todo vehículo y no solo los coches.