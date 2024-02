Tardas un minuto y te ahorras 3.000 euros: el truco con el que podrás evitar estas averias en tu coche

Pese a que sabemos que es necesario realizar el mantenimiento y las revisiones del coche para evitar averías, además también es necesario tener buenas costumbres a la hora de conducir, puesto que ello puede influir de manera importante en la vida del motor del automóvil.

Aunque todo esto no asegura que estemos a salvo de determinadas averías, sí que se puede minimizar riesgo de que se produzcan. La forma en la que conducimos y el cuidado acelerando o frenando también influyen.

Si conducimos de forma agresiva podemos causar graves daños al coche sin darnos cuenta. Existe una costumbre cuando se arranca y para el coche que puede hacernos ahorrar una avería grave en el turbo que puede llegar a costar 3.000 euros.

¿En qué consiste el turbo en un automóvil?

Básicamente, lo que hace es actuar sobrealimentando al motor, de tal forma que aumenta el rendimiento y se reduce el consumo.

Estamos ante un sistema que se ha extendido mucho en los últimos años en la mayoría de coches diésel y gasolina. Este elemento ha pasado a ser vital para la potencia del motor.

La función que realiza es la compresión del aire que circula hasta el motor, donde envía más cantidad de oxígeno para mezclarlo con una cantidad mayor de carburante.

Dispone de un par de turbinas que recogen los gases del tubo de escape y los va a redirigir para introducir más aire en los cilindros.

Para ello, el aceite realiza una función de lubricante, ya que los gases van a circular a alta temperatura.

Por lo tanto, lo que hace el turbo es aumentar la cantidad de combustión y así se cuenta con más potencia sin que aumente el nivel de emisiones.

Se aprovecha la energía que genera el propio motor para que haya más potencia, sin que se consuma más combustible ni se incumple la normativa sobre el control de las emisiones.

Un minuto solo evita problemas en el turbo del vehículo

Entre las posibles averías que puedes tener en el coche, las que provienen del turbo son de las más caras, pues cuestan sobre los 3.000 euros. Por este motivo, es fundamental tratarlo con cuidado para así no tener problemas y tener que hacer un pago de tanta cuantía.

Solo necesitas un minuto cuando arranques el vehículo y otro minuto más cuando lo apagues para cuidar el turbo. Por ello, cuando llegue el momento de arrancar, deberás dejar que se vaya calentando el motor antes de emprender la marcha.

El que el motor esté al ralenti significa que se mantiene al mínimo régimen de revoluciones, en punto puerto y sin pisar el acelerador. Así daremos tiempo a que el motor se vaya a calentar sin necesidad de forzarlo.

Luego, cuando hayas llegado a tu lugar de destino, vuelve a dejarlo al ralentí otro minuto antes de apagar el motor. Así, el aceite que quede entre las piezas del motor no se quemará y evitarás la formación de carbonilla que aumentará el riesgo de averías.

Otros cuidados para el turbo

Vamos con ellos:

Arrancar pisando el embrague y sin acelerones

Cuando se acelera al arrancar, el sistema sufre bastante, puesto que no ha dado tiempo a que se lubriquen los componentes del turbopropulsor.

No dar acelerones

Al principio el motor está frío, por lo que lo mejor es no subir de las 2.000 rpm y se deberá pisar el acelerador sin forzar.

Pensemos que las piezas todavía están lubricándose. Lo mejor es esperar a cambiar de marcha cuando el motor llegue a 4.000 rpm, puesto que de no hacerlo se pueden dañar los mecanismos que no se hayan engrasado bien del motor.

Usar aire y filtros de gran calidad

La lubricación es básica, ya que se encarga de proporcionar aceite a todo el sistema y ayuda que funcione bien el motor. Los aceites buenos son normalmente los sintéticos, además de ser los que más duran.

Lo mismo podemos decir de los filtros, pues son los que ayudan a que no haya impurezas y residuos en el motor. No merece la pena usar aceites y filtros sin garantía, puesto que al final puede acabar saliendo caro al no cumplir bien con su cometido.

Comprobar el nivel de aceite con regularidad

Siempre es bueno efectuar una comprobación del nivel de aceite en el motor y todavía más si viene con turbo. Puede haber un consumo excesivo de aceite, por lo que siempre viene bien contar con una lata en el maletero para así poder rellenar el depósito.

Cumplir con las revisiones de mantenimiento

Los fabricantes siempre recomiendan una revisión del motor y cambiar piezas cada cierto periodo de tiempo o kilómetros. Es fundamental cumplir siempre con el calendario o adelantarse a estos cambios si circulamos bastante por la ciudad.

Nunca olvides debe mantener el aceite en buen estado, ya que con el uso se va degradando.