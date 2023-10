Si este es tu coche debes saber esto: faltan tres meses para que llegue el cambio

El 1 de enero de 2024 entrará en vigor la norma que prohíbe circular a los coches que no tengan distintivo por parte de la DGT.

Pensemos que Madrid tiene toda la pinta de que sea una ZBE entera, algo que ya sucede en Barcelona.

¿Cuáles los coches sin etiqueta que no van a poder circular por Madrid desde enero?

Los coches sin etiqueta no van a poder circular. El 1 de enero es la fecha a partir de la que no podrán circular por toda calle y carretera de a ciudad de no estar.

Todo ello hace que se aplique el veto en la M-30 y en la propia almendra central madrileña.

Los coches sin distintivos circulan por la CAM y los otros municipios, salvo que lo prohíban en las ZBE, donde hay más de una veintena de localidades en la región que deben aplicarlas por la ley.

Pensemos que no vale ahora con solo registrarse. Solo se va a librar del veto de los coches que tengan alta en el padrón de la ciudad antes de 1 de enero de 2022, fecha en la que empezó Madrid ZBE.

¿Qué es considero como Madrid capital?

Es considerado el término municipal de la ciudad, en cualquier de sus 21 distritos y de sus barrios, además de la M-30.

Se desconoce si la M-40 también será parte en alguno de los distritos.

¿Cómo se puede controlar y también multar?

Suele ser una pregunta habitual. El consistorio no detalla de qué manera harán el control de la ciudad, pero seguro que será en algún momento automatizado, algo que sucede en las áreas que se restringen a los coches que no tienen etiqueta.

260 cámaras en M-30 y en la denominada almendra central

Unas cámaras con lector de tipo OCR para la vigilancia de los accesos a la Madrid ZBE.

Aunque no van a multar hasta enero de 2024, aunque los vehículos que carecen de etiqueta no pueden circular por la calle M-30 desde enero de este año.

¿A cuánto asciende la multa?

Desde el mes de marzo del año pasado, en los accesos no permitidos a las ZBE se están multando desde 200 euros, donde ha pasado a ser una infracción de gravedad. Si se opta por la reducción puede quedarse en 100 euros. Nunca se restan puntos.

En idéntica situación se puede aplicar cuando no se cumple con las restricciones de los protocolos de elevada contaminación, de tal forma que incluya a los de Madrid capital.

Una situación complicada para muchos conductores es la que se produce con esta normativa, por lo que si tu coche es antiguo, tendrás que tomar una decisión sobre lo que hacer, puesto que cada vez es más complicado tener un coche de cierta edad en circulación en las grandes urbes.

Tiempos complicados corren para miles de vehículos en ciudades y carreteras.