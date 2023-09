El fin de los coches de combustión. BMW genera el desconcierto con su último veredicto

EL CEO de BMW, Oliver Zipse, ha declarado que la firma alemana mantiene firme su posición de desarrollar motores de hidrógeno, además de alertar sobre el cada vez más importante peso que han ido tomando las marcas chinas.

En la Unión Europea, a partir de 2035, todo motor que no sea eléctrico o que use combustibles sintéticos no va a ser apto para poder venderse dentro de su territorio. Hace unos meses se hizo oficial en la Eurocámara, que incluyó a los e-Fuels después de la negativa de países de tanta importancia como Italia o Alemania.

Lo cierto es que las voces que criticaron estas medidas han seguido apareciendo, algunas de gran importancia como la del CEO de BMW.

El directivo de BMW hizo unas declaraciones en el Financial Times, donde se mostró bastante preocupado con el cumplimiento que ha sido impuesto desde Bruselas para la finalización de los motores de combustión.

Para él, la revisión que se producirá en 2026, sobre las leyes para los coches eléctricos, es bastante decepcionante y lo que hace es focalizarse en las estructuras de carga, puesto que existen países en las que no se están desarrollando lo más mínimo.

Zipse, de todas maneras, no ha querido centralizar el trabajo que realiza BMW solo a nivel de Europa, pues si se quiere participar a nivel global, es preciso utilizar todas las tecnologías disponibles.

En muchas ocasiones, Zipse ha señalado que es totalmente favorable al desarrollo de la tecnología de pila de combustible y a los motores de hidrógeno, lo que supone una clara muestra de que no es favorable a que se prescinda de los bloques que funcionan mediante combustión.

China y su auge en el sector

Aunque Zipse cree que BMW está lista para ser competitiva en cualquier de los escenarios que se presenten, lo cierto es que los fabricantes de origen chino sí que centran su preocupación.

Es evidente que su presencia en el sector de los vehículos eléctricos cada vez es más importante, puesto que, además, son el primer mercado del mundo de coches eléctricos.

Estamos ante un país que supone una amenaza para el CEO de BMW, especialmente en los segmentos inferiores a 41.000 dólares, donde la competencia es terrible. Según él, si sigue la situación así el sector más económico del mercado del automóvil puede que no lo lleguen a cubrir los fabricantes europeos.

Zipse, se encuentra también en línea con las declaraciones realizadas por el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, el cual cree que las empresas de automóviles europeas que fabrican coches más económicos van a tener más complicado encontrar las materias primas para la fabricación de coches eléctricos y deberán luchar contra la lentitud en el despliegue de las infraestructuras eléctricas.

¿Será capaz de reaccionar la vieja Europa? Lo cierto es que, igual que pasó con los móviles, existe la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, las marcas europeas ya no sean las más habituales en nuestras carreteras.