con un diseño elegante y motores eficientes Éste es el coche que conduce Tamara Falcó

A.A



La aristócrata y diseñadora de moda, Tamara Falcó, será la nueva embajadora de Kia y se paseará por las calles de Madrid con un SUV 100% eléctrico: el Kia EV6 GT. Tamara Falcó se suma al gran elenco de embajadores de la marca sur coreana, entre los que destaca su hermana Ana Boyer y su cuñado Fernando Verdasco, así como Rafa Nadal o Carolina Cerezuela entre otros.

El EV6 GT eléctrico posee una potencia combinada de 430 kW (585 CV), que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 y alcanzar una velocidad máxima de 260 km/h. Gracias a su gran autonomía, su espacioso interior y su sofisticado diseño, se impuso a la dura competencia de los deportivos de gasolina más tradicionales.

Apasionada del diseño, Tamara Falcó aprecia especialmente el profundo trabajo realizado en el EV6, que se ha convertido en uno de los coches más galardonados de la historia tras recibir el ‘Best of the Best’ en los prestigiosos Premios de Diseño Red Dot Design Award 2022; y cuatro premios iF Design Awards 2022 gracias a su «encarnación de la movilidad inspiradora».

Tamara también trata de inspirar a otras mujeres a través de sus ‘looks’ y consejos de moda desde su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Formada en moda en el Instituto Marangoni en Milán, Tamara tiene su propia colección de moda junto a la firma ‘Pedro del Hierro’, de la que es directora creativa junto a Nacho Aguayo. Una característica, la del diseño, que comparten la nueva embajadora de la marca y el EV6.

Kia EV6: audacia por la naturaleza

El Kia EV6 inauguró la nueva filosofía de diseño de la marca ‘Opposites United’ que combina cualidades contrapuestas y se inspira en los contrastes de la naturaleza y la humanidad. Esta concepción estilística se basa en cinco pilares fundamentales: audacia por la naturaleza, alegría desde la razón, tensión para la serenidad, tecnología para la vida y poder del progreso; con los que Tamara Falcó se siente muy identificada. ‘Opposites United’ trasciende del propio diseño del automóvil y también se ha mostrado en una serie de obras de arte en la Semana del Diseño de Milán 2023.

Tamara destacó el diseño minimalista, la sensación de amplitud, la luminosidad del interior y su practicidad en el día a día, «son justo las mismas cosas que buscaba al elegir mi casa, que te hacen sentir bien en un espacio y disfrutar viviéndolo». También se mostró muy interesada en el tacto y funcionalidad de los materiales empleados, como el innovador material híbrido tridimensional o los tejidos fabricados con plásticos reciclados.

«Proteger el planeta Tierra»

Y es que el EV6 simboliza el compromiso a largo plazo y la visión holística de Kia con la defensa del medio ambiente, que busca una movilidad y fabricación sostenibles. Tamara Falcó apostó por la sostenibilidad en sus estilismos y en su estilo de vida, y ha decidido dar el salto a la movilidad eléctrica con el Kia EV6. «Proteger el planeta Tierra es una responsabilidad de todos y uno de los mejores legados que podemos dejar a las siguientes generaciones», asegura Tamara.

«Además, los coches eléctricos ayudan a eliminar la contaminación y el ruido de las ciudades, haciéndolas más habitables. Pudo comprobar en primera persona que el Kia EV6, además de sostenible, es un coche muy práctico. La batería dura muchos kilómetros, se recarga muy rápido, conduce genial y tiene mucho espacio. Además, con la etiqueta medioambiental de cero emisiones puedo circular con libertad por la ciudad y aparcar donde quiera. Y me han enseñado cómo funciona la App Kia Charge, que me ayuda a buscar cargadores para recargarlo fuera de casa. Cuando te pasas a un eléctrico como este ya no quieres otro tipo de coche», concluye.