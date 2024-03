Estas son las multas si te cazan en Semana Santa sin pasar la ITV

En la ITV lo que hacen es revisar que tu vehículo cumpla con los debidos estándares en materia de seguridad y que pase la normativa sobre gases. De no pasarla o circular con una ITV negativa, te expones a sanciones económicas fuertes.

¿Qué es la ITV?

La ITV es un trámite que se hace obligatoriamente desde 1987 en nuestro país por el que pasan todos los vehículos a motor que están matriculados. En ella se analizará el estado del vehículo para que se minimice el riesgo de accidentes, la manipulación irregular del coche o un alto nivel de emisiones.

La multa cuando no se tiene la ITV en regla es una realidad, por lo que es recomendable familiarizarse con los plazos existentes.

Los coches y las motos no deben pasar por las estaciones ITV hasta que cumplan cuatro años. En el caso de los ciclomotores de dos ruedas, el plazo se reduce a tres años.

Desde ese momento, tendrá que pasarse cada dos y, si el coche tiene 10 años o más, la obligación es cada año.

El caso es que, tanto si fue por desconocimiento como de manera intencionada, en 2022 el 34% de los coches que debían pasarla no lo hicieron, circulando, por lo tanto, con la ITV ya caducada.

Este hecho implica una multa económica importante y que va a repercutir de forma grave en la seguridad vial, hasta el punto de que uno de cada tres vehículos que se vean involucrados en accidentes con víctimas mortales carecían de la ITV en vigor.

¿Qué ocurre si tengo la ITV caducada?

Cuando tienes la ITV caducada, no hay un plazo específico, para solicitar dicha cita previa. No olvides, que se prohíbe circular en dicho estado, por lo que en el caso de que la Guardia Civil o la Policía Municipal te pare, van a intervenir el permiso de circulación y contarás con un plazo de diez días para pasar la inspección. De no hacerlo, van a inmovilizar el vehículo hasta que la vayas a pasar.

¿Cuáles son las multas?

El resultado que puede dar la ITV puede ser favorable o favorable, con defectos leves, desfavorable (aquí el fallo es grave y necesita pasar por un taller) o negativa (la gravedad del defecto es suficiente para la inmovilización del coche).

Cuando se tiene una ITV favorable no vas a tener que pagar sanción alguna, aunque haya defectos leves. Lo que vas a recibir es una multa que oscilará entre los 200 a 500 euros, dependiendo del caso, si te sorprenden sin pasar la ITV, o con un informe desfavorable o negativo.

¿Qué multa existe por no pasar la Inspección?

La circulación con la ITV caducada es una infracción grave que va a conllevar una multa de 200 euros. No te olvides de que, si te ves involucrado en un accidente mientras no está en regla, las aseguradoras no se harán cargo de ningún daño o indemnización.

Multa por circular con ITV desfavorable

La multa existente por circular con la ITV desfavorable es de 200 euros. El conductor está obligado a reparar el error grave y tendrá que volver a pasar por una estación ITV en el plazo máximo de dos meses.

Multa por circular con ITV negativa

Esta infracción se considera como grave, por lo que la sanción es mucho mayor, concretamente de 500 euros. No debes olvidar que te van a inmovilizar el vehículo y solo vas a poder llevarlo de forma directa al taller en una grúa para que puedan arreglarlo y demostrar nuevamente en una estación ITV que el fallo se va a subsanar.

Con independencia de que la revisión técnica sea desfavorable o negativa, el que no se pase la segunda inspección en el plazo legal se considera como una falta muy grave. Aquí la multa va a ser en este caso de 500 euros.

En el caso de que circules con un remolque ligero, que pese menos de 750 kg y no lleves la ficha técnica, te vas a arriesgar a una multa de 500 euros, mientras que si circulas sin la tarjeta de inspección técnica será una infracción leve que se va a castigar con 60 euros

La ITV requiere nuestra atención …

No debemos olvidar, por tanto, que la inspección es importante y debemos cumplir con los plazos que precise nuestro vehículo a la hora de pasarla. De no cumplir con ello, lo que ocurrirá es que nos veremos abocados a unas multas que como has podido ver, son de cierto calado.

Eso sí, más allá de las multas, debemos pensar en la necesidad de que la seguridad vial en nuestras carreteras se cuide siempre como se debe. Estamos ante un tema que nos afecta a todos, pues todo el mundo desea poder circular o andar por la calle con tranquilidad, por lo que revisar tu coche y así evitarás multas y circularás con mayor seguridad.