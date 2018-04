¿Qué etiqueta de la DGT le corresponde a mi moto?

Son el medio de transporte utilizado por aquellos que quieren ahorrar tiempo en atascos y disfrutar de la sensación de conducción más pura. Hablamos, claro está, de las motocicletas, que desde ahora tendrán también una clasificación medioambiental como la que hace tiempo que tienen los usuarios de las cuatro ruedas. Nos referimos a la famosa etiqueta de la DGT. Eso sí, al menos de momento su colocación va a ser voluntaria.

A diferencia de lo que sucedió cuando se pusieron en circulación los distintivos para los coches, cada usuario de moto será el que tenga que ir a una oficina de Correos a recoger su etiqueta de la DGT. ¿Son éstas diferentes a las de los coches? No, de tal manera que tendremos cuatro diferentes divididas en ‘Cero’, ‘Eco’, ‘C’ y ‘B’, todas ellas de diseño exacto a las del mundo de las cuatro ruedas.

Estas nuevas pegatinas están pensadas para ciclomotores, cuadricilos ligeros, motocicletas o motocicletas con sidecar. ¿Y cuál es la que me corresponde a mí? Dependerá del tipo de vehículo que emplees. Por ejemplo, la ‘Cero’ está reservada en exclusiva para las motos eléctricas, mientras que la ‘Eco’ será para aquellas motocicletas híbridas que ofrezcan un modo totalmente eléctrico por debajo de los 40 km/h. La siguiente etiqueta de la DGT será la ‘C’ pensada para las motos que superen las normativas Euro 4 y Euro 3, quedando para el final la ‘B’, que es para las que cumplan con Euro 2. Si tu moto no es ninguna de las que hemos nombrado, no llevarás ninguna etiqueta.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, las motos son el 15% del parque automovilístico de nuestro país, y dentro de este porcentaje tenemos un 55% que recibirá alguna de las etiquetas medioambientales. Es decir, que 5,3 millones de motos y ciclomotores pueden ser considerados, de una forma u otra, respetuosos con el medio ambiente.

Si tienes dudas sobre que etiqueta de la DGT te corresponde, solamente has de visitar la web de este organismo (www.dgt.es). Desde ya mismo se pueden adquirir estos distintivos que, si bien son de colocación voluntaria, sí que se nos recomienda llevarlas, ya que solamente así podremos beneficiarnos de lo que nos corresponda en episodios de alta contaminación.