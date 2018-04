Valentino Rossi se pasa a los coches: ¡Prueba el Ferrari 488 Pista!.

Que Valentino Rossi tiene en los coches una de sus grandes pasiones no es ningún secreto. De hecho, incluso estuvo cerca de cambiar las motos por la Fórmula 1 después de una serie de test con Ferrari en los que mostró su buen hacer tras el volante. Por suerte, finalmente ‘El Doctor‘ decidió seguir protagonizando la mayoría de los capítulos del libro histórico de MotoGP.

A pesar de descartar el mundo de las cuatro ruedas para su vida profesional, éste sigue formando gran parte de su vida. Siempre que puede se escapa para pilotar en algún rally, aunque también podemos verle al volante de máquinas que rinden mejor en circuito que en ninguna otra parte. Hoy es uno de esos días. Gracias a la gran relación que le une a Ferrari -probablemente ambos son los máximos mitos del deporte italiano del motor-, Rossi ha podido ponerse al volante de una de las últimas bestias fabricadas en Maranello, el 488 Pista, sustituto del 458 Speciale.

La cara del piloto durante la prueba del coche, que puedes ver en el vídeo que precede a estas líneas, lo dice todo. Podemos imaginarnos los escalofríos que recorrieron la piel de Valentino Rossi cuando exprimió todo lo que daba de sí el motor del Ferrari 488 Pista, que es nada más y nada menos que un V8 biturbo de 3,9 litros con 720 CV de potencia y un par máximo de 770 Nm. Unas cifras de infarto que cobran más relevancia cuando te enteras de que el vehículo apenas pesa 1.280 kilogramos. De hecho, estamos hablando de una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 2,85 segundos, alcanzando los 200 por hora en 7,6 y con una velocidad punta de 340 km/h.

No nos extrañaría que Rossi haya encargado un Ferrari 488 Pista nada más finalizar esta prueba, que viene a unirse a otras que ya ha realizado el as de las motos en el circuito de Fiorano, propiedad de la marca italiana. Su sueldo desde luego se lo permite, y su afición por los coches seguro que se lo recomienda. ¿O tú no lo harías?