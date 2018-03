¿Quién dijo que un tractor era lento? Así se gestó el récord Guinness más extravagante

Ya lo hemos comentado en más de una ocasión. Desde que existe el Libro Guinness de los Récords, las plusmarcas que se intentan batir alcanzan las disciplinas más extravagantes. De hecho, algunas da la sensación de ser inventadas tan solo para aparecer en la famosa publicación. No llega a tal extremo lo que hoy te vamos a contar, pero se le acerca. Los protagonistas son un tractor, la gente de Top Gear con el famoso The Stig a la cabeza y las ganas de batir un récord de velocidad.

¿Un tractor y un récord de velocidad? Sí, principalmente porque no se trata de un tractor cualquiera, sino de uno bien vitaminado. Tal y como has podido ver en el vídeo que preside estas líneas, la pinta del vehículo no es como el de uno estándar. No podía ser de otra forma cuando en sus entrañas aparece un motor V8 de 5,7 litros con la friolera de 507 CV, el cual encuentra su origen en Chevrolet, por cierto. Otras características de interés de esta máquina las encontramos, por ejemplo, en la presencia de un sistema de frenos para las cuatro ruedas, suspensiones neumáticas, freno de mano hidráulico y unas enormes ruedas traseras de 54 pulgadas.

El objetivo de los chicos de Top Gear no era otro que el de batir el récord del tractor más rápido de la historia, que hasta ahora poseía el mítico piloto de rallys Juha Kankkunen desde 2015. En aquella ocasión, el finlandés fijó la plusmarca en 130,1 km/h, una cifra sensiblemente inferior a la del nuevo récord. The Stig realizó, como mandan las normas del Libro Guinness de los Récords, dos intentos al volante de este engendro mecánico en el antiguo aeródromo de la Royal Air Force, situado en la localidad británica de Leicestershire. En el primero de ellos alcanzó unos impresionantes 147,9 km/h, mientras que en el segundo se quedó en 132,9. ¿En qué quedó el récord entonces? En 140,4 km/h, la media de ambos. Impresionante.