Un piloto de la Fórmula E, sancionado por ¡los calzoncillos que llevaba!

¿Te imaginas que tu piloto favorito pierde un campeonato por menos de tres puntos? Si ya es una situación complicada para él, imagina si ésta llega después de una de las sanciones más curiosas de la historia del automovilismo deportivo. Ha sucedido en el E-Prix de Punta del Este, o lo que es lo mismo, en la carrera de la Fórmula E disputada en la ciudad uruguaya. Tras una dura pugna, fue el francés Jean-Eric Vergne el que se impuso a Lucas Di Grassi, ambos ex pilotos de Fórmula 1. Pues bien, el brasileño, no contento con ver cómo se le escapaba el triunfo, recibió una sanción posterior ¡por no llevar los calzoncillos adecuados!

Tras finalizar la carrera, los comisarios revisaron la indumentaria de los pilotos, encontrándose con que Di Grassi no había utilizado una ropa interior reglamentaria. Ésta debe ser ignífuga, pero el bueno de Lucas decidió utilizar unos calzoncillos convencionales. La razón de esto no era otra que, debido al extremo calor que hizo por aquellas tierras, la ropa interior adecuada se encontraba mojada en el momento de vestirse para la carrera, con lo que el piloto decidió ponerse otra para evitar la incomodidad de pilotar en esas condiciones.

Por suerte para Di Grassi, la sanción no fue la peor que le podían poner, que era la exclusión de la prueba. El carioca mantuvo su segunda posición intacta, aunque tuvo que pagar 10.000 euros de multa y acatar la retirada de 3 puntos en el campeonato, que podrían llegar a a ser vitales en el caso de que haya un final apretado.

“Fue un error por mi parte. Nunca debería suceder, no es algo que haya hecho otras veces. Fue una decisión que tomé debido al calor extremo y me quedé sin ropa interior, y no quería usarla mojada, así que me puse una nueva”, ha afirmado Di Grassi a Motorsport.

El campeonato del mundo de Fórmula E se toma ahora un descanso hasta mediados de abril, y es que será los días 14 y 15 del cuarto mes del año cuando tenga lugar el E-Prix de Roma, donde seguro que el bueno de Lucas Di Grassi lleva más mudas que en las anteriores carreras, por lo que pueda pasar.