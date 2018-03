Los coches de segunda mano más fiables del mercado

Si eres de los que está pensando en comprar en el mercado de los coches de segunda mano, seguramente la fiabilidad de los mismos será una de las cosas que más te preocupe. Lo mejor en estos casos es apostar por comprar a alguien que conozcas para asegurarte de que no hay nada extraño o, en su defecto, apostar por la garantía que siempre da un concesionario. Pero no, hoy no vamos a hablar de esto, sino de los modelos en concreto que mejor fiabilidad ofrecen en el mercado de ocasión.

Te interesa: Las 4 claves para vender tu coche a tiempo

El listado que vas a ver en este artículo hace referencia a un informe de Dekra llamado ‘Used Car Report 2018‘, que incluye datos de vehículos con hasta 200.000 kilómetros de recorrido. En todos y cada uno de los 522 modelos que se han analizado se ha tenido en cuenta el kilometraje de cada uno por tramos, los cuales van desde 0 a 50.000, de 50.001 a 100.000, de 100.001 a 150.000 y de 150.001 a 200.000. Además, para cada uno de estos intervalos se han analizado al menos 1.000 unidades del modelo en cuestión.

La idea del informe es detectar fallos de los vehículos usados en unas 15 millones de pruebas que se realizan en las inspecciones técnicas de vehículos de esta compañía, una de las responsables del tema en tierras alemanas. Eso sí, solamente se tienen en cuenta averías causadas por la fiabilidad de las piezas, y no por su desgaste.

Después de este laborioso análisis, Dekra nos ha informado de cuáles son los coches de segunda mano más fiables de la actualidad, dividiendo la clasificación en segmentos con un ganador en cada uno de ellos. Vamos a ver cuáles han sido los mejores, y el año de fabricación idóneo para cada uno de ellos.

Los coches de segunda mano más fiables