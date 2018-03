La escandalosa cantidad de dinero recaudada por la DGT con las multas

¿Alguna vez te has preguntado cuándo dinero recauda al año la DGT con las multas de tráfico que, en muchos casos, habéis tenido que sufrir? Pues bien, se trata de un dato público que ha dado a conocer Europa Press, ascendiendo éste a 241,3 millones de euros entre los meses de enero y octubre del año pasado.

Puede que ésta te parezca una cifra muy elevada pero, a falta de contabilizar los dos últimos meses del año, parece que se va a quedar lejos de lo recaudado en años anteriores, confirmando una tendencia a la baja. Por ejemplo, durante 2016 la recaudación en multas de tráfico obtenida por la DGT se quedó en 240 millones de euros, mientras que un año antes la cifra fue de 390 millones.

Si nos fijamos en los datos obtenidos en las diferentes regiones españolas, Madrid es la provincia donde la DGT ha obtenido más beneficios multando en el mencionado periodo de 2017 con 16,7 millones de euros. Sigue a la capital Málaga, con 14 millones de euros. Da además la casualidad de que es precisamente en la localidad malacitana donde los radares fijos obtuvieron una mayor recaudación, con 6,3 millones de euros. El podio lo cierra Valencia, con 10,5 millones de euros, quedando el otro extremo de la tabla para Ceuta y Melilla, donde la DGT recaudó apenas 292.573 y 212.935 euros respectivamente.

¿Qué tipo de multas son las más rentables?

Si nos fijamos en la clase de multas que más suelen ponernos, vemos que las que penalizan el exceso de velocidad son las más populares, concretamente un 50% de las mismas. En total, entre los meses de enero y octubre de 2017 este tipo de sanciones nos hicieron pagar 3,8 millones de euros.

Si bien comentábamos que los radares de Málaga son los más letales en conjunto, vemos que el mayor de todos en este sentido lo encontramos en Jaén, concretamente en el kilómetro 76,3 de la A-44, que puso 55.304 multas. Le siguen el del kilómetro 59,2 de la N-VI de Segovia con 55.000 denuncias y el del kilómetro 256,7 de la A-7 en Málaga con 47.000 denuncias. ¿Y para qué se utiliza todo este dinero? Según la DGT, que alude a las leyes para justificarlo, el importe de las multas se destina a inversiones en seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas de los mismos.