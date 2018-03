En algún momento de nuestra vida como conductor nos hemos enfrentado al desagradable momento en el que nos ponen alguna multa, ¿verdad? Y si no es así, tranquilo, que ya te tocará. Bromas aparte, y gracias a la gente de Acierto.com, vamos a hacer un repaso de las cinco multas que seguramente no sabías que te podían poner. Porque sí, todos tenemos claro que no se puede ir más rápido de la cuenta o lo que significa un semáforo en rojo. Pero hay otras conductas que más de uno llevamos a cabo cada día y pueden atentar contra nuestro bolsillo.

Cuidado con llevar la música alta

Tengo que reconocer que un servidor es de esos que les gusta escuchar música a un volumen elevado. Pues bien, si tú también eres de esos, debes saber que te expones a una multa que puede llegar a los 2.400 euros. Eso sí, para ello se tienen que dar ciertos condicionantes, como puede ser molestar en un área donde no se debe y a horas intempestivas. Mejor curarse en salud, porque además circular con un volumen demasiado elevado va a hacer que te distraigas.

Los niños y las sillas

Viajar con los más pequeños de la casa en coche requiere una serie de responsabilidades extra. La más clara es la de sentar al niño en la sillita correspondiente. Si no lo haces o no es la silla que le corresponde te pueden multar hasta con 200 euros. Por su seguridad, es algo que no deberíamos dejar de lado nunca.

La bicicleta y la música

Escuchar música con cascos mientras montamos en bicicleta puede tener trágicas consecuencias. Ya lo vimos en el caso del tristemente malogrado Nicky Hayden. Ten en cuenta que esto no te permitirá estar todo lo atento que debes a lo que te rodea, siendo el ciclista el eslabón más débil de la carretera. Pero es que además, si te pillan haciéndolo, pueden multarte con 200 euros.

Atención con las mascotas

Transportar a nuestra mascota en el coche debe realizarse de forma correcta. Existen sistemas de anclaje para ellos homologados que son los que debemos utilizar, o bien hacerlo en el maletero con la correspondiente separación legal requerida. Si no, además de poner en peligro tu salud -en caso de accidente el animal se convierte en un proyectil- te pueden multar con entre 100 y 200 euros.

No hace falta ir conduciendo para que te multen

Si eres de los que va andando por la calle y cruza por donde les parece bien, debes saber que te expones a una multa que va desde 80 hasta 200 euros. No es necesario, como ves, que conduzcas ningún vehículo para que la fuerza de la ley caiga sobre ti. Aunque debería ser el sentido común el que te obligase a actuar correctamente.