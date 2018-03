Si hace unos días te hablábamos del ranking de las 10 ciudades donde más tiempo se perdía en retenciones de tráfico de todo el mundo, hoy es el turno de mirar dentro de nuestras fronteras. ¿Cuáles son las ciudades de España con más atascos? De nuevo recurrimos al informe INRIX Global Traffic Scorecard, que se encarga de medir esto y analizar el impacto que tiene en la sociedad.

Por suerte, y aunque en algunos casos te parezca mentira, no hay ninguna ciudad española entre las más castigadas por los atascos. Pero ojo, que esto no quiere decir que no perdamos mucho tiempo en situaciones de este tipo, más bien todo lo contrario. De esta manera, los ciudadanos de Madrid son los más castigados, porque de media pierden 42 horas al año atascados. Casi dos días. ¡Da miedo saberlo!

Muchos pensaréis que si Madrid es la primera, Barcelona debería ser la segunda. Pues no, aquí hay sorpresa, porque la ciudad catalana se coloca en tercer lugar con 28 horas al año de media perdidas en atascos. ¿Y qué urbe se coloca en segundo lugar? Cartagena, que roza las pérdidas de tiempo registradas en Madrid con 40 horas por persona y año.

Para situar en contexto las cifras que resultan en las ciudades españolas, es importante saber que la ciudad de Madrid está en el puesto 40 de 748, teniendo solamente en cuenta Europa. Además, se sabe que el 13% de cada desplazamiento, de media, se hace atascado en la capital de España. Sin más, os dejamos con la clasificación de las 10 ciudades con más atascos de España, incluyendo la media de horas perdida en cada una.

Las 10 ciudades con más atascos de España