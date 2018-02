Casi todos los que tenemos coche tenemos la desgracia de haber recibido en alguna ocasión una multa de tráfico. Y si no, tranquilo, que ya te llegará el momento. Sea justa o no la sanción, a todos nos enfada bastante que nos la pongan, y se nos llega a pasar por la cabeza en el momento de mayor calentón el no pagarla ¿verdad? Puedes hacerlo, pero obviamente tendrá consecuencias. Vamos a repasar la cronología de este supuesto, no sea que algún día te dé por llevarlo a cabo…

El descuento, una fórmula para cobrar e ideal para los que no quieren líos

Una vez que nos ponen una multa de tráfico, debes saber que cuentas con un plazo de 20 días naturales para pagarla con un descuento del 50%. Se trata ésta de una fórmula ideal para quienes no quieren líos y, sobre todo, para asegurar su cobro por parte de las autoridades. Además, el acogerse a esta medida te quita toda la posibilidad de recurrir la sanción. Todo muy sencillo, como podéis comprobar.

Si decido recurrir una multa de tráfico

Si estás seguro de que la multa de tráfico que te han puesto es injusta, solamente has de recurrirla. Tienes un plazo definido para ello –ya te contamos hace unos días cómo se hacía– que puede hacer que, entre alegaciones y recursos, la cosa se alargue bastante en el tiempo. Pero ojo, has de estar convencido de tu inocencia, si no vas a perder el tiempo.

¿Qué me pasa si no pago una multa de tráfico?

No pagar una multa cuando se te ha pasado el plazo de alegar y recurrir hará que la Administración te reclame la deuda por la vía ejecutiva. Ésta vendrá con un recargo del 10%, que posteriormente subirá al 20% si continúas sin pagar. Si aún así sigues en tus treces, como se suele decir, se iniciará el embargo de tus bienes, ya sea desde cuentas corrientes, nóminas, devolución de la renta, el coche e incluso bienes inmuebles. Así que cuidado, que puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Los recursos, ideales para escurrir el bulto

Hay quien opta por recurrir las multas hasta las últimas consecuencias, conscientes de que cualquier defecto de forma durante el procedimiento imputable a la Administración, la prescripción o no comunicar de manera fidedigna las notificaciones al infractor -supuesto, en este momento del proceso- puede hacer que la sanción quede anulada.