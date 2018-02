Si eres de los que quiere ganarse la vida como conductor profesional, debes saber que se trata de uno de los empleos más estables que existen. Sin embargo, para acceder a él has de conseguir el certificado de aptitud profesional, el CAP. Todos los transportistas de autobuses y camiones han de tenerlo, y su consecución no es tan sencilla. Por ello, te damos las claves para lograrlo.

¿Necesito tener carnet de conducir?

Para obtener el CAP no necesitas tener en vigor el carnet de conducir, pero sí para empezar a ejercer como conductor, lógicamente.

¿Qué tipo de CAP necesito?

Ten en cuenta que existen dos cursos diferentes en este sentido, uno de ellos para el transporte de mercancías y otro para el de personas. En función de a lo que quieras dedicarte, así has de elegir.

¿Cómo es el examen?

La primera vez que te enfrentas a los cursos de formación, tendrás que hacer un examen de 100 preguntas. Sumarás un punto por cada respuesta correcta, perderás uno por cada fallo y quedarás a cero si no contestas. Para aprobar y obtener el CAP, hay que llegar como mínimo a 50 puntos.

Casos especiales

Si tienes ya el certificado de autobús y quieres sacar el de camión, solamente has de realizar un curso especializado de 35 horas. Lo mismo sucede para las personas que tengan en vigor los permisos C, D o D1, que no necesitarán el CAP, por lo que solo tendrán que afrontar una formación continua de 35 horas de duración. Este curso para expertos ha de renovarse de forma obligatoria cada cinco años, sin necesidad de exámenes ni prácticas.

¿Cuándo me puedo sacar el CAP?

Existen seis convocatorias cada año para tratar de sacarse el CAP, ofreciéndose información detallada sobre ellas en la página web del Ministerio de Fomento, si bien las autoescuelas autorizadas también podrán informarte. El precio se mueve entre 135 y 180 euros, dependiendo de la autoescuela.

¿De quién depende el CAP?

Se trata de un documento expedido por la consejería de transporte de cada comunidad, con lo que no está de más que contactes con la correspondiente a tu lugar de residencia para contar con información específica de primera mano de todo lo relacionado con este tema.