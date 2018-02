Cómo tasar tu coche usado para venderlo

Si quieres vender tu coche –o tu moto-, lo mejor que puedes hacer es tasarlo para pedir una cantidad de dinero apropiada. Ni más, porque difícilmente lograrás tu objetivo, ni menos, porque perderías dinero. Pero, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de tasar un vehículo? Puntos como el kilometraje, el mantenimiento y cuidado, la antigüedad o el equipamiento.

Teniendo en cuenta que los coches se devalúan bastante -un 18% el primer año y un 10% durante los seis años siguientes, a partir de los cuales hablamos de un 5% anual-, debemos repasar las opciones que tenemos a la hora de tasar un coche. Son las siguientes:

Tasador de coches

Los tasadores de coches son profesionales que, de manera presencial, darán su opinión acerca de lo que vale actualmente tu vehículo. Es la forma más exacta de tener una idea del máximo que podemos sacar por la venta, ya que además nos informarán acerca de la demanda que existe en el mercado respecto a nuestro modelo.

Tabla de tasación

Consultar en el BOE las tablas de precios de vehículos que Hacienda publica todos los años puede servirnos como referencia para ver cómo está el mercado en la actualidad. Eso sí, ten en cuenta que estamos hablando de datos medios, con lo que no hay que coger a rajatabla lo que ahí se dice. Cada coche requiere un trato personalizado en función de las circunstancias.

Tasación on-line

Cómo no, por Internet también podemos tasar nuestro coche. Se trata de herramientos muy cómodas y económicas con las que saber lo que debemos pedir por nuestro vehículo, y todo sin movernos de casa. Eso sí, se trata de un método no tan exacto como el anterior. Y no debes dejarte guiar por los que toman como referencia solamente la matrícula de tu coche.

Un concesionario

La ventaja de los concesionarios es que, además de la tasación de tu coche, te facilitan la venta del mismo. Puede que saques algo menos de rendimiento económico a tu vehículo, pero ganarás en comodidad respecto a la primera opción.

Desguaces

Si tu coche no está en buenas condiciones, lo mejor es que vayas a tasarlo a un desguace. No te van a dar mucho dinero, pero es que ellos tampoco van a sacar provecho de todo el vehículo. Tan solo algunas piezas les servirán para hacer dinero, y en función de ello te pagarán más o menos a ti.

No dejes de pasar por el mecánico

Si tienes un mecánico de confianza, no está de más que le pases una revisión en profundidad al coche, de tal manera que puedas contar con toda la información posible del mismo para utilizarla en la venta. Además, la transparencia está muy bien valorada por los compradores.