El Ford Mustang se convierte en el juguete perfecto para tus hijos

¿Quién de todos los que estáis leyendo esto no ha jugado desde pequeño con coches en miniatura? Obviamente, me incluyo en el grupo. De hecho, mientras escribo sobre este Ford Mustang que va a lanzar al mercado Lego, pienso que hace unas cuantas décadas hubiese dado lo que fuera por tener algo como esto para pasar mis ratos muertos. Y eso que nunca fui el niño más paciente cuando de montar algo se trataba.

El caso es que la famosa empresa de origen danés va a poner a la venta una edición especial del Ford Mustang, concretamente del clásico que apareció en su momento en la película Bullit y que ahora se ha puesto de nuevo en el centro de la actualidad porque la marca del óvalo lo ha revivido sobre la versión actual del muscle car. En total serán 183 piezas que recrearán uno de los coches más impresionantes de toda la historia. Eso sí, siempre con la particular estética que adquieren los productos de Lego.

Ésta no es más que una nueva incursión de la gente de Lego en el mundo de la automoción, donde ya tiene sobrada experiencia incluso en la recreación de modelos reales como el Bugatti Chiron o el Porsche 911 GT3 RS. De hecho, Ford tiene una marcada presencia en la colección ‘Lego Speed of Champions’, con modelos como el Ford Fiesta WRC, el propio Ford Mustang actual o el clásico deportivo Ford GT40.

A pesar de ser solo un juguete, Lego ha trabajado de la mano de Ford para hacer que este Mustang Bullit -o Ford Mustang de 1968, que así se llama oficialmente el juguete- sea lo más parecido al real posible. De esta manera, contaremos con una carrocería de color verde que rompe su monotonía con unas rayas doradas, unas llantas en dos colores y un parabrisas totalmente desmontable. Para ponerse al mando del coche, aparece también un piloto de carreras dotado de su mono y su casco y un marcador de tiempo con el que medir las prestaciones del vehículo.

De momento podemos deciros que, en el mercado americano, este nuevo producto de Lego tendrá un precio de 14,99 dólares, que vienen a ser unos 12 euros al cambio actual -no debería cambiar mucho cuando esté a la venta en las jugueterías españolas-. Seguro que más de uno no descarta su compra. Y no, no estoy hablando ahora de los peques de la casa.