¿Qué ocurre si le echo al coche más aceite del debido?

El aceite es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta de cara al buen funcionamiento del motor de nuestro coche. Vigilar su nivel es algo que debemos hacer con periodicidad para evitar disgustos. Lo normal es que, pasado un tiempo, nos haga falta rellenar el depósito o, directamente, cambiarlo. Pero, ¿qué pasa si le echamos más cantidad de la debida?

Cada coche lleva su cantidad de aceite

La cantidad de aceite que debe llevar cada coche viene estipulada por el fabricante. Para medirlo, recuerda que tienes que hacerlo con el motor frío y con el coche estacionado en llano. Será entonces cuando tienes que sacar la varilla del depósito que marcará cuánto aceite llevamos en ese momento. Ésta suele tener dos muescas que indican los niveles máximo y mínimo, teniendo que quedar la mancha que hace de chivato entre ellas.

El exceso de aceite es malo

Echar demasiado aceite al motor puede provocar un aumento de la temperatura excesivo en el cárter, lo que acaba afectando a la durabilidad del motor. También puede ser que el aceite salpique a los cilindros, quemándose más de la cuenta, lo que derivará en un aumento de los restos en la cámara de combustión, algo que no le viene nada bien al funcionamiento de la mecánica. Otra de las posibles consecuencias es que el aceite se airee más de la cuenta, momento en el cual se puede crear una especie de espuma que viene del movimiento del propio cigüeñal. Este aceite, ya deteriorado, no lubricará como debe, con lo que se pueden producir sobrecalentamientos.

Ante cualquier duda, al taller

Es cierto que cambiar el aceite o, simplemente, rellenar el depósito, no tiene mucho misterio. No obstante, ante la más mínima duda sobre cómo proceder, lo mejor es que lleves tu coche al taller para que te echen una mano. De todas formas, si llevas las revisiones al día y el coche no tiene averías, serán los propios mecánicos los que se preocupen del buen estado del aceite. Llévalo todo al día y no habrá problemas.

La falta de aceite, todavía peor

Si el exceso de aceite no es bueno para el motor, la falta del mismo es mortal. Es el encargado de lubrificar la mecánica, con lo que su labor es absolutamente indispensable para el buen funcionamiento de la misma. Si circulamos con poco aceite, nos arriesgamos a una avería muy grave… y costosa.