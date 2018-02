Se saca el carnet con 84 años y días después se cae con el coche por un barranco

De la misma forma que existe una edad mínima para sacarse el carnet de conducir, ¿debería haber una edad tope para echarse a la carretera? Casos como el de Hermenegilda Trinitaria Cebrián no hacen más que echar leña al fuego. Esta vecina de la localidad valenciana de Alginet ha sido noticia por partida doble durante los últimos días. En primer lugar, por lograr sacarse la licencia AM Limitada a sus 84 años. Con ella podía ponerse al volante de vehículos de hasta 49 centímetros cúbicos. Y, ¿por qué hablamos en pasado? Porque la señora ha sufrido un aparatoso accidente en el que se ha despeñado por un barranco con su vehículo, tras el cual deberían quedarle pocas ganas de seguir conduciendo.

Por suerte, Trini, que así es conocida por sus vecinos, no ha sufrido más que lesiones leves, algo casi milagroso dada la magnitud del golpe. De hecho, fueron los bomberos los que tuvieron que sacar a la anciana del amasijo de hierros en el que quedó convertido el vehículo, además de llevarla de nuevo a la altura de la carretera en una camilla atada a unas cuerdas.

Según le ley no hay nada que impida que se den casos como éste. Si una persona de avanzada edad se quiere sacar el carnet y echarse a la carretera, no hay nada que lo prohíba. Pero, ¿es esto lógico? El paso del tiempo es algo que nos alcanza a todos, menguando nuestra capacidad de atención y, sobre todo, de reacción. Llegado cierto punto, debería plantearse hasta qué nivel es seguro que los ancianos puedan conducir libremente. Es obvio que no en todos los casos será así, pero en más de uno y de dos, las facultades del conductor en cuestión hace tiempo que no son las que deben.

Sin duda, estamos ante un interesante tema de debate que el caso de Trini no hace más que incrementar. Por suerte, en esta ocasión no ha habido más daños que lamentar que los materiales, pero otra vez podría no ser así…