Nuevo Porsche Cayenne 2018, ¿el 911 para toda la familia?

En más de una ocasión habréis escuchado decir a la gente de Porsche que el Cayenne es el 911 de los familiares. ¿Estáis de acuerdo con semejante afirmación? Supongo que los más clásicos se echarán las manos a la cabeza con ella. De la misma forma que lo hicieron cuando la marca alemana lanzó la primera generación del SUV, o también cuando llegó el primer diesel. No tengo más remedio que hacer mía dicha frase. El Cayenne es el 911 de los familiares, especialmente con la tercera generación que acaba de salir a la venta, y que he tenido el placer de probar estos días en las inmediaciones de Oporto.

Tercera generación del Porsche Cayenne, una gran evolución de intacta esencia

El primer vistazo sobre el nuevo Porsche Cayenne no deja luga a dudas. Se trata de un Porsche y se trata de un Cayenne. Sí, es algo repetitivo este comienzo, pero perfectamente definitorio. La marca alemana nunca se ha caracterizado por cambios dramáticos en términos de diseño. Si funciona algo, ¿por qué cambiarlo? Y el Cayenne ha funcionado desde su nacimiento. De esta forma, sus ‘padres’ han tratado de evolucionarlo sin hacerle perder un ápice de su esencia, buscando siempre un aumento del dinamismo.

Lo primero que apreciamos es un frontal que presenta cambios de interés gracias a la presencia de unas ópticas de cuatro puntos con tecnología LED, misma solución que se le da a las luces diurnas. También se han ensanchado las entradas de aire, especialmente en la variante Turbo, que son brutales, tanto por estética como por necesidad. Además, la sensación de anchura no es algo solamente visual, sino que ésta aumenta en 23 milímetros respecto a la generación saliente. Y todo ello sin olvidar una longitud 63 milímetros mayor y una altura 9 milímetros menor. El resultado es un SUV más dinámico y atractivo, algo a lo que también contribuyen unas llantas que, como mínimo, son de 19 pulgadas -los neumáticos, por cierto, son asimétricos, con más anchura en la parte de atrás-. El cambio más drástico lo tenemos en la zaga, donde las ópticas traseras, de estrecho diseño, están unidas por una banda donde destaca la palabra Porsche con efecto 3D.

Mención aparte merece la zaga del Porsche Cayenne Turbo, que incorpora un nuevo spoiler en la zona del techo que ofrece varias posiciones para generar diferente carga aerodinámica. Su ángulo de elevación puede ser de 20, 40 o 60 milímetros, dejando un cuarto de 80, llamado ‘Airbrake’, que se despliega cuando frenamos con contundencia a una velocidad de más de 170 km/h.

Un interior a lo Porsche Panamera

Si el exterior de la nueva generación del Porsche Cayenne es una más que acertada evolución del anterior, del interior hay que reconocer que se trata de una revolución. Siguiendo la línea del Panamera, el SUV alemán apuesta por una consola central donde la gran cantidad de botones antes existente a pasado a mejor vida, siendo sustituidos por una serie de controles táctiles que son en su mayoría fáciles de manejar e intuitivos. Solamente los que se sitúan en la parte más cercana al copiloto presentan algunas dificultades, y no por ellos, sino por la situación y el diseño del selector del cambio. No obstante, la gran protagonista de esta zona es la enorme pantalla táctil de 12,3 pulgadas, desde la que podremos manejar todo aquello que se nos antoje. Además, su compatibilidad con Apple CarPlay nos permitirá reproducir la pantalla de nuestro iPhone en ella.

No será ésta la única pantalla del interior del nuevo Porsche Cayenne. El cuadro de mandos, que mantiene como debe ser una esfera central con las revoluciones por minuto del motor -otra solución no sería típica de Porsche-, ofrece otras dos de siete pulgadas cada una desde la que poder consultar parámetros de interés. Incluso podremos tener un fiel reflejo del navegador, que podremos visualizar sin apenas desviar la vista de la carretera. Personalmente, ésta solución me gusta más que cualquier Head-Up Display del mercado. Es cierto que no muchos colegas comparten mi opinión, pero ver por el rabillo del ojo como algo se mueve constantemente mientras fijo mi atención en la conducción nunca ha sido de mi agrado.

El confort en marcha es otro de los puntos a elogiar del nuevo Porsche Cayenne. Da igual la plaza en la que te sientes, que siempre dispondrás de un espacio importante para viajar como si estuvieses sentado en el sillón de tu casa. Tanto los asientos delanteros como los traseros pueden regular su posición -en el caso de la zona trasera, para ganar espacio para las rodillas-, aportando versatilidad. De hecho, esta capacidad de movimiento de la banqueta trasera es la que influye en la capacidad del maletero. En el mejor de los casos estamos hablando de 770 litros, que pueden llegar a ser 1.710 si abatimos esta segunda fila.

Otro de los puntos muy a tener en cuenta es el desarrollo que ha tenido el nuevo Cayenne en términos de conectividad. Son muchísimos los sistemas de los que podremos disfrutar, aunque lo más interesante es la humanización de nuestras búsquedas. Simple de explicar. Ya no tendremos que decirle al coche “quiero que me subas la temperatura del climatizador”. Con decir “tengo frío”, el sistema actuará en consonancia. Y lo mismo para situaciones como buscar un restaurante, parking o lo que sea. Además, también tendremos acceso a una aplicación que combina el navegador del coche con el de nuestro smartphone. Desde nuestra propia casa podremos indicar a dónde queremos ir, de tal forma que el trayecto se muestra en la pantalla del teléfono hasta que accedemos al coche. En ese momento, la ruta se cargará en la pantalla de la consola central. Cuando aparquemos el vehículo, lo mismo pero a la inversa, será el smartphone el que nos guíe hasta el destino. Esta última generación de PCM -Porsche Communication Manager- se ofrece durante dos años de forma gratuita, momento a partir del cual se ha de afrontar un pago anual de 139,90 euros, más la cuota mensual de la línea, de 39,90 euros. Ésta, aunque facturada por Porsche, depende de Orange en España, y nos proporciona 7 gigas de datos al mes.

No hay que abandonar este apartado sin hablar de las ayudas a la conducción, empezando por el eCall, que nos socorrerá de forma automática en caso de accidente. Después, tendremos desde las ayudas más avanzadas como el Asistente de Visión Nocturna (Night Vision Assist) con cámara de imagen térmica, como otras más conocidas como el Asistente de Cambio de Carril (Lane Change Assist), el Asistente para Mantenerse en el Carril (Lane Keeping Assist), que incluye el reconocimiento de señales de tráfico, el Asistente para Atascos, la Ayuda al Aparcamiento (ParkAssist) con Visión Periférica y el Porsche InnoDrive, al que va asociado el control de crucero adaptativo. A mediados de este año llegará el Asistente de Aparcamiento Plus, que incluye un curioso modo de protección de las llantas durante estas maniobras. Todo el que haya rozado una por primera vez entenderá su valía.

Nuevo Porsche Cayenne, motores y comportamiento

Si todo lo que has leído acerca del nuevo Porsche Cayenne te ha gustado, espera, porque es ahora cuando llegamos a hablar de lo que más gusta a todos los seguidores de la marca. Empezando por los datos teóricos, vemos que la tercera generación del SUV germano llega, de momento, con tres opciones de gasolina. Se trata del Cayenne, con motor V6 turbo de 3 litros, 340 CV y 450 Nm, del Cayenne S, con mecánica V6 biturbo de 2,9 litros, 440 CV y 550 Nm, y del Cayenne Turbo, palabras mayores gracias a un propulsor V8 biturbo de 4 litros con 550 CV y 770 Nm. Podemos contaros también que la aceleración de 0 a 100 km/h que anuncian cada una de las variantes son de 6,2; 5,2 y 4,1 segundos -con Paquete Sport Chrono mejoran 2 décimas de segundo-.

¿Con cuál de los tres me quedaría? Por orden de preferencia, con el Cayenne Turbo, el Cayenne y el Cayenne S. Me explico. El Turbo es brutal en cuanto a prestaciones y sensaciones, de tal manera que, si voy a hacer una inversión como la que requiere este coche, ni lo dudaría. Entre los otros dos, existe diferencia, pero no tanta. Ya la variante ‘normal’ -si es que se puede tildar de normal un Porsche- empuja lo suficiente como para dejarnos tranquilos. Sí, algo menos que el Cayenne S, pero me parece más práctico emplear los casi 20.000 euros de diferencia que existen entre las dos en cargar de extras mi adquisición. Lo único que me ha dejado un poco frío en este sentido es la apuesta por la caja de cambios Tiptronic S de ocho velocidades por convertidor de par. Puede que en los modos off-road y en carretera funcione a las mil maravillas, pero a la hora de ponerse serios deportivamente hablando, se echa de menos la velocidad y eficacia del PDK.

Volviendo a lo positivo, en cualquiera de las tres variantes estamos ante un coche cuyo comportamiento te va a sorprender. Podríamos entrar a detallar todos y cada uno de los sistemas con los que cuenta el Cayenne de tercera generación, pero la teoría la puedes encontrar en cualquier web. Mejor comentar lo que se siente al volante de este monstruo del asfalto -y del ‘no asfalto’-. Resulta difícil asimilar que semejante mastodonte -y eso que ha adelgazado bastante- sea capaz de afrontar las curvas como lo hace éste. Apoyado en un chasis brillante, en una suspensión neumática regulable, en sus diversos modos de conducción, en el PTV+ -frena la rueda interior trasera en los virajes para ayudar a girar- y en un eje trasero direccional, solamente podemos concluir que estamos ante un vehículo brillante. Si tienes la suerte de conducirlo en alguna ocasión, seguro que en las primeras curvas te da la sensación de haber girado demasiado. Llega a ser antinatural -en todo el buen sentido de la palabra- el agarre que puede aportar. A la hora de realizar una conducción dinámica, cuando tiras el SUV a una curva y esperas que las leyes de la física empiecen a hacer de las suyas antes de dar gas de nuevo, observas pasmado cómo no se pierde estabilidad en ningún momento. Tampoco al dar gas, donde las pérdidas de tracción brillan por su ausencia. Ni siquiera en el más deportivo de sus modos de conducción.

Aunque casi ninguno de los potenciales clientes del Porsche Cayenne se lo compra para hacer ‘off-road’, también pudimos comprobar de primera mano las cualidades del miura alemán en este sentido. Tiene cuatro modos diferentes para estos casos, los cuales identifican perfectamente lo que llegaríamos a querer demandar. Se trata de los llamados -en inglés- Grava, Barro, Arena y Rocas. Cada uno de ellos gestiona la electrónica de forma diferente, además de modificar la altura del coche respecto al suelo.

Nuevo Porsche Cayenne, los precios

La tercera generación del Porsche Cayenne se encuentra a la venta en España desde el pasado mes de diciembre. Su precio de partida, que se corresponde con la variante convencional, es de 87.579 euros. Por su parte, el Cayenne S da comienzo en 107.127 euros, mientras que la joya de la corona, el Cayenne Turbo, son palabras mayores, empezando en 160.613 euros. Si buscas un familiar que se comporte como un deportivo de verdad -salvando menos distancias de las que puedes imaginar, insisto-, ésta es tu mejor oportunidad. Si puedes pagarlo, claro…