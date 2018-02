¿Cómo puedo ganar puntos en el carnet de conducir y cuánto es el máximo que puedo tener?

Siempre que hablamos del carnet de conducir, solemos hacerlo para contarte los puntos que puedes perder aquí y allá por las diferentes multas que nos pueden poner. Pero, ¿sabías que también tienes la posibilidad de ganar puntos o, directamente, recuperar los que te han quitado? Además, el proceso no es nada complicado. Simplemente tienes que ser un buen conductor y dejar pasar el tiempo.

Salgo inicial de puntos de cada conductor

Desde que se implantase el carnet de conducir por puntos, el saldo inicial de cada conductor es de 12, eso sí, siempre y cuando se tengan más de tres años de experiencia al volante. De lo contrario, serás considerado un conductor novel y comenzarás la cuenta con 8 puntos. Existe además un tercer supuesto en el que comenzarás con 8 puntos, y es en el caso de que te hayan retirado el permiso de conducir y lo hayas recuperado tal y como indica la ley.

Así se ganan los puntos del carnet de conducir

Como decíamos al principio, ganar puntos en el carnet de conducir es tan sencillo como cumplir la ley al volante y dejar pasar el tiempo. Si pasa un periodo de tres años sin haber cometido ninguna infracción que te haya quitado ninguno, la DGT te premiará añadiendo dos puntos más a tu cuenta. De nuevo, si pasan otros tres años en los que no has sido sancionado, se te añade otro punto extra.

De esta forma nos encontramos con el máximo número de puntos posible para el carnet de conducir español a día de hoy, que es 15. A partir de aquí ya no nos darán más bonificaciones, aunque siempre podremos recuperar posibles pérdidas siempre y cuando respetemos los tres años sin multas.

¿No sabes cuántos puntos te quedan?

Muchos de los conductores españoles no saben ni siquiera el número de puntos que le quedan en su carnet. Para consultarlo, tan solo has de acceder al apartado correspondiente de la página web de la DGT, donde tan solo tendremos que registrarnos previamente. Ya te anticipamos que a veces ésta falla, pero no suele ser algo que nos impida acceder a consultar nuestros puntos en mucho tiempo. Como te pediríamos al volante, ¡paciencia!