El actor Orlando Bloom sufre un accidente al volante de un Fórmula E

Zapatero, a tus zapatos, que se suele decir. Pero se ve que este famoso refrán no ha llegado a Gran Bretaña, país de procedencia de Orlando Bloom, uno de los actores más famosos del mundo. El caso es que el señor Bloom es también un gran aficionado al mundo de las cuatro ruedas que tanto nos apasiona, motivo por el cual se fue hace no mucho a Marrakech para presenciar la carrera de la Fórmula E que allí iba a tener lugar. Pero no, amigos, la experiencia no fue del todo placentera.

Como buena personalidad internacional que es, Orlando Bloom se las ingenió para acabar teniendo la oportunidad de pilotar uno de los monoplazas eléctricos como los que compiten por el campeonato. Según el actor de Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, su experiencia en coches de alto rendimiento eliminaban cualquier posibilidad de percance. Error. Lo primero que hay que hacer es no subestimar la máquina que llevas entre manos, por mucho que ésta suene como si estuvieses jugando al Scalextric a gran escala.

El caso es que Orlando Bloom se llevó un buen susto cuando en un momento dado perdió el control del Fórmula E y se fue contra el muro. Y es que hay que recordar que los circuitos de esta competición son todos urbanos, con los peligros que ello entraña. Por suerte, el golpe -que puedes ver en el vídeo al principio de este artículo- no fue gran cosa, y el bueno de ‘Legolas’ solamente tuvo que aguantar la vergüenza que le produjo la situación.

Una vez volvió a boxes, Orlando Bloom se mostró de lo más simpático, tomándose con naturalidad lo que había pasado. “Este trozo de alerón me lo llevaré a casa”, afirmó. Lo que no tenemos tan claro es que a los responsables de la Fórmula E les hiciese tanta gracia, porque cada monoplaza de estos vale unos cuantos miles de euros. Eso sí, publicidad les ha dado…