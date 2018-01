Cómo identificar los talleres ilegales y cuántos hay en España

En España nos enfrentamos a un creciente problema como son los talleres de coches ilegales. Así lo afirma en su último informe la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines -CETRAA-, que alerta del aumento de este tipo de centros en nuestro territorio durante los últimos años. En total, durante 2017 se han registrado más de 1.500 denuncias que delatan este tipo de instalaciones, un número mayor que el de los ejercicios anteriores.

La página web de la CETRAA cuenta con un apartado llamado ‘Sala de Denuncia’, donde los asociados pueden precisamente denunciar acerca de diferentes irregularidades que afectan a los talleres, entre ellas las de los centros ilegales. Pero, ¿qué es un taller ilegal? Son todos aquellos que caigan en faltas como no emitir factura, no tener placa identificativa, que el personal no esté dado de alta en la seguridad social, aquellos que anuncian mecánicos a domicilio o que no cumplen la normativa medioambiental. En definitiva, cualquier punto que choque con la ley.

Algunas de las denuncias más llamativas registradas por la CETRAA son: “el dueño está jubilado y sigue trabajando allí”, “son perceptores de la prestación de desempleo”, “trabajan con menores de ayudantes”, “ocupan las instalaciones que nosotros dejamos”, “persona con trabajo público y trabaja en un taller de manera ilegal”, “los empleados están enfermos y las instalaciones son terribles”. Ver para creer.

Lo más llamativo de todo es que algunos de los comportamientos denunciados en estos talleres se repiten año tras año. Especialmente los que tienen que ver con el asunto de las jubilaciones de los dueños o la ausencia de seguridad en las instalaciones. El problema es que hay muchas veces que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ante un taller ilegal, sobre todo en centros donde, de cara a la galería, todo está muy cuidado. Incluso los hay que lucen una placa identificativa robada… Si duda, un problema de difícil solución, salvo que las autoridades se pongan serias con él.