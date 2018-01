¿Puede un Lamborghini Huracán enfrentarse al barro como un todoterreno?

Ya lo hemos comentado muchas veces. Una plataforma como Youtube ha hecho que muchas locuras se conviertan en realidad. Y, desde luego, pretender que un súper deportivo como el Lamborghini Huracán se comporte en pleno barrizal como un todoterreno es una de ellas. ¿A quién se le ha ocurrido semejante invención? El sujeto en cuestión se llama Alex Choi, y reside en Los Ángeles. Desde allí se ha hecho famoso por subir varios vídeos con los coches como protagonistas, y el del ‘Lambo’ es uno más.

Para grabar el vídeo, el señor Choi no ha elegido un Lamborghini Huracán convencional, sino que se ha decantado por uno cuyo motor ha sido modificado. No nos vamos a meter en detalle con los cambios que se le han realizado, pero su motor, para que te hagas una idea, anuncia algo más de 800 CV.

Una vez entrado en materia, Alex Choi selecciona el modo Corsa del Lamborghini Huracán, o lo que es lo mismo, el que está pensado por y para su utilización en circuitos. De esta forma, toda la fuerza del propulsor italiano descargar sobre los neumáticos, haciendo prácticamente imposible que el vehículo no pierda la zaga a cada golpe de gas, sobre todo si tenemos en cuenta la poca adherencia del piso donde se desarrolla la acción.

Tal y como puedes comprobar en la grabación final, que puedes ver las veces que quieras sobre estas líneas, el Huracán de Lamborghini no tiene muchas posibilidades de convertirse en un rival serio para modelos como el Jeep Wrangler o el Mercedes Clase G. Vaya, ¡qué sorpresa! Bromas aparte, este tipo de experimentos no van más allá de la propia curiosidad que despiertan los mismos. Eso sí, no podemos negar que nos da cierta envidia el poder llevarlos a cabo, primero por ponernos al volante de semejante bestia con ruedas y, segundo, porque no parece que el señor Choi esté, precisamente, sufriendo.