5 coches ideales para tener sexo con tu pareja

Seguro que a más de uno de vosotros os ha dado un calentón en un momento dado con vuestra pareja -o con quien sea- y habéis tenido que desfogaros en el coche. Sí, es cierto que como en casa y en la cama en ningún sitio, pero también que hay vehículos más propicios que otros para llevar a cabo tan natural práctica como es el sexo. Nosotros hemos elegido cinco que, por sus características, pueden resultar perfectamente útiles llegado el caso. Si eres el propietario de alguno de ellos, ¡ya sabes!

Renault Espace

Además de ser un modelo que ha aumentado considerablemente su nivel de calidad desde la llegada de la última generación, se trata de uno de los que más espacio interior ofrece. Eso sí, mejor si no sois muy altos, porque el aire de ‘coupé’ que tiene hace que el techo no permita muchas florituras en ciertos momentos. Aún así, es una gran opción. Además, permite iluminar el habitáculo con diferentes colores.

SsangYong Rodius

Pocos vehículos más propicios para tener sexo en su interior se nos ocurren que el SsangYong Rodius. La cantidad de espacio que ofrece no tiene prácticamente rival, y además por un precio que para nada es inasequible, más bien todo lo contrario. Sin duda, una de las mejores opciones cuando vemos que no llegamos ‘vivos’ a casa.

Toyota Hilux

Sus indudables capacidades todoterreno y la gran capacidad de carga que ofrece no son las únicas virtudes del Toyota Hilux. Es más, precisamente la zona de carga puede ser el lugar ideal para vivir momentos ardientes cuando el tiempo acompaña. Eso sí, procura hacerlo en un lugar escondido para no ser visto y, sobre todo, ¡para que no te multen!

Lexus RX L

Recién presentado como quien dice, el nuevo Lexus RX L, con su interior de siete plazas y su carrocería alargada, ofrece espacio más que suficiente como para que te pongas ‘al lío’ con tu pareja. Además, será un coito de lo más ecológico, porque la mecánica híbrida que equipa este SUV es toda una referencia en cuanto a consumo y emisiones.

Ford Edge

El aire ‘premium’ que tiene el todocamino de gran tamaño de Ford es una de las razones por las que está teniendo éxito en diversos mercados. Además, si miras sus cotas interiores, verás que tienes un habitáculo a tu disposición donde el confort es una constante por el espacio que ofrece. Y quién habla de confort, también puede hacerlo de…