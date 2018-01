¿Por qué los neumáticos de invierno dan más agarre que uno convencional?

En España apenas el 2% de los conductores utilizan los neumáticos de invierno, un porcentaje muy pequeño comparado con el resto de Europa. ¿Por qué sucede esto? En principio puede verse como un gasto más, pero demostrado está que no es así. No obstante, hoy no vamos a hablar de los beneficios de este tipo de gomas –ya lo hicimos el otro día-, sino de cómo logran el rendimiento que prometen. ¿Cómo puede un neumático asegurar, por ejemplo, que un coche se detenga 42 metros antes frenando sobre nieve? Las claves, según el especialista Goodyear, son las siguientes:

El diseño de las ranuras y la banda de rodadura de los neumáticos de invierno son en gran parte responsables de proporcionar un mejor equilibrio entre la conducción en seco y el comportamiento sobre nieve, dos circunstancias que normalmente requieren de necesidades opuestas.

La disposición de las ranuras y los diferentes bloques que forman los neumáticos de invierno están estudiadas para que el agarre durante las fases de frenado, la más crítica cuando no hay agarre, y aceleración, donde se producen pérdidas de tracción, sea superior cuando el piso no ofrece 'grip'.

El neumático está desarrollado para que el área óptima de contacto con la carretera, al tener una huella o una anchura mayores, mejore las prestaciones de agarre y frenado. Una mayor presencia de caucho sobre la carretera se traduce en más superficie de contacto, lo que mejora la estabilidad.

El indicador de desgaste óptimo de la banda alerta al conductor y le permite cambiar los neumáticos con el intervalo correcto, de forma que se aseguren las prestaciones de invierno óptimas. Si cuando la carretera agarra lo que debe es importante tener los neumáticos en buen estado, qué decir cuando ésta es resbaladiza.

La mezcla con la que se fabrican los neumáticos de invierno es fundamental. En el caso de Goodyear, hablamos de una mezcla de polímeros y sílice que permite mantener el neumático flexible incluso a muy bajas temperaturas, y asegurar así un mejor frenado y manejo en hielo.