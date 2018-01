Detenido por hacer de su coche… ¡la réplica de un Ferrari!

La picaresca española no tiene fin. Si no te lo crees, solamente hay que hacerse eco del caso que nos llega desde la Comunidad Valenciana, concretamente desde Alicante. Allí ha sido detenido un hombre que trataba de transformar su coche en un Ferrari utilizando incluso piezas originales de recambio de la marca italiana.

Este caso, destapado por Europa Press, no es el primero que se da en el que los deportivos de la marca italiana son copiados con el fin de ser vendidos como réplicas, mucho más baratas que los originales, claro está. De hecho, esa era la intención del detenido, que a sus 43 años de edad pretendía hacer de éste un negocio redondo. Con lo que seguramente no contaba es que el Grupo de Delincuencia especializada de la Policía le siguiese las pistas.

¿Hasta qué punto es ilegal copiar un Ferrari?

Transformar un coche para que se parezca a un Ferrari no es realmente un delito. Cualquiera de nosotros puede coger su utilitario y empezar a cambiarle piezas para que parezca lo que no es. El problema, y a la postre delito contra la propiedad intelectual en el que ha incurrido este hombre, llega a la hora de tratar de hacer una réplica. Es decir, si se hubiese ahorrado el utilizar y reproducir los logotipos del Cavallino en su obra, seguramente no hubiese pasado nada. El mítico escudo amarillo con el caballo rampante solamente puede lucir donde Ferrari lo permita, y ahí ha estado el problema.

De momento, la primera consecuencia de toda esta historia es que el automóvil en cuestión ha sido intervenido por las autoridades, si bien se desconoce que va a ser de él a partir de ahora. Lo que parece claro es que a su ya antiguo dueño le habrán quedado pocas ganas ‘jugar a los Lego’ a tamaño real. O, al menos, a copiar lo que no debe.