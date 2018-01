374 kilómetros y 8 horas seguidas derrapando: ¡Nuevo récord Guinness!

¿Qué hacías el pasado 11 de diciembre de 2017? Seguramente no lo recuerdes así de primeras, pero seguro que no te pasaste 8 horas seguidas derrapando con un BMW M5. Esa fue la ocupación de Johan Schwartz, que durante ese tiempo recorrió un total de 374 kilómetros de costado para establece un nuevo récord Guinness. Y ojo porque no fue el único, porque hubo una segunda plusmarca ya que éste estuvo derrapando junto a otra unidad del vehículo alemán durante una hora y una distancia de más de 80 kilómetros.

Estas dos locuras se han llevado a cabo en una pista deslizante situada en el BMW Performance Center en Greer, en Estados Unidos. Porque sí, amigos, todos estos derrapes se han hecho en círculos, con lo que el señor Schwartz debe tener un estómago a prueba de mareos. “Sabíamos que si queríamos batir el récord mundial del drift más largo tendríamos que poner el listón lo más alto posible, y habría que encontrar la manera de mantener el M5 en marcha sin detenernos a repostar”. De hecho, tal y como ves en el vídeo, es el momento del repostaje el más espectacular de todos, con ambos deportivos derrapando en paralelo en una maniobra plagada de riesgo.

Cinco veces distintas durante el transcurso de ocho horas, un segundo BMW M5 -una generación anterior M5 (F10) similar a la que Schwartz usó para establecer su récord original- ingresó al patín conducido por Matt Mullins. Mientras éste igualaba la deriva de Schwartz, Matt Butts era suspendido por un arnés de seguridad de la ventana trasera del segundo vehículo, montando el espacio entre ambos vehículos en movimiento y completando con éxito el abastecimiento de combustible. Lo cierto es que las imágenes ponen los pelos de punta.

Recordemos que el nuevo BMW M5 tiene razones de sobra para ser el protagonista de esta hazaña. Bajo su capó encontramos un potente propulsor V8 de 4,4 litros y 600 CV de potencia máxima, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos y de alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h limitada electrónicamente, cifra que se va hasta los 305 km/h con el M Driver´s Package opcional. Lo que no es opcional es el sistema de tracción M xDrive, que permite activar varios modos de conducción dinámica, entre otros, uno de tracción trasera sin DSC. ¿Imagináis cuál de ellos fue seleccionado para alcanzar el récord? Pues eso…