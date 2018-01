Las 10 llamadas a revisión más importantes de la historia del automóvil

Comprar un coche nuevo no nos asegura librarnos de las averías. Sin embargo, en caso de que éstas sean un mal común a un modelo en concreto, suelen acabar en una llamada a revisión por parte de la marca, que no pone reparos a la hora hacerse cargo de todos los gastos. ¿Alguna vez te has visto envuelto en un caso así? Tanto si sí como si no, seguro que te resulta curioso conocer las diez llamadas a revisión más importantes que se han dado en toda la historia, un repaso que hacemos de la mano de OSV, compañía británica especializada en la venta de coches y servicios de leasing.

Honda

La décima clasificada en este curioso ranking es Honda, que hace relativamente poco, en 2014, tuvo que llamar a capítulo a 5,4 millones de vehículos afectados por un problema en los airbags. Estos no se inflaban de forma correcta y suponía un evidente peligro en caso de accidente.

General Motors

El mismo año que Honda, 5,8 millones de vehículos del grupo americano tuvieron que pasar por los talleres para arreglar un problema en la llave del encendido que hacía que el motor se detuviera y cancelase el funcionamiento del airbag.

General Motors

No ha sido la anterior la única vez que General Motors ha tenido que hacer una llamada masiva a revisión. En 1981, un problema en la suspensión trasera hizo que otros 5,8 millones de vehículos fuesen requeridos para subsabar el mismo.

General Motors

No nos salimos del consorcio americano para contaros que en 1971 hasta 7 millones de vehículos tuvieron que pasar revisión porque los soportes del motor cedían provocando aceleraciones repentinas, con el consiguiente peligro.

Toyota

Los japoneses no se escapan de este tipo de historias, y es que en 2012, un total de 7,4 millones de vehículos tuvieron que solucionar un problema de fábrica que afectaba al elevalunas eléctrico.

Ford

7,9 millones de vehículos de Ford tuvieron que regresar a su lugar de origen para subsanar un problema con el interruptor de encendido que provocaba en algunos casos un pequeño incendio.

Volkswagen

El más reciente de todos estos casos corresponde a Volkswagen. Hablamos del famoso ‘dieselgate’, por el que la marca alemana tuvo que recibir a 8,5 millones de unidades para que dejasen de falsear sus emisiones.

Toyota

En los años 2009 y 2010, hasta 9 millones de Toyota tuvieron que pasar por el taller para arreglar un problema genérico del acelerador que ocasionaba una aceleración espontánea, la cual provocó varios accidentes.

Ford

En 1999, Ford tuvo que arreglar 15 millones de sus vehículos debido a un problema con los interruptores del control de crucero, que acababan generando un incendio.

Ford

La llamada a revisión más importante de toda la historia también es cosa de Ford, ya que 21 millones de vehículos tuvieron que ser reparados debido a un problema en la transmisión que provocaba que los coches saltasen del modo de estacionamiento e iniciaran la marcha ellos solos.