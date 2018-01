¿Cuántas cervezas me puedo tomar sin dar positivo en un control de alcoholemia?

Ninguna. Esas son las cervezas que te debes tomar si vas a coger el coche. Salvo que sean sin alcohol, claro. Por mucho que nuestro cuerpo admita cierta cantidad de esta bebida sin que las autoridades puedan castigarnos por ello, el problema es que nuestra seguridad, y la de todos los que nos rodean, se ve afectada. Y eso no es admisible.

Dicho esto, a todos nos ha asaltado alguna vez la duda de con cuántas cervezas vamos a dar positivo. La respuesta es muy simple. Depende. Cada uno tenemos un cuerpo diferente que asimila el alcohol de una forma u otra, si bien podemos establecer una media de entre una y tres cañas como limite. ¿Qué hay que tener en cuenta para que esta cantidad varíe? Lo siguiente:

Lo primero que debemos saber es el grado de alcohol que tiene la cerveza en cuestión. No es lo mismo la típica caña de bar que una cerveza de esas que vienen más ‘cargaditas’.

El sexo de la persona que se toma la cerveza, y es que por norma general, las mujeres tienden a dar positivo con menos cantidad de alcohol ingerido por su propia constitución.

La alimentación que hayamos tenido previamente es otro de los puntos a tener en cuenta, ya que mientras más comida tengamos en nuestro organismo, menos efecto hace el alcohol. Hasta ciertos límites, claro.

El peso y el tamaño de la persona son otros dos de los puntos clave. Mientras más grande sea uno, más cantida de alcohol necesitará para dar positivo.

Los trucos en un control de alcoholemia no valen

Además de todo esto, debes saber que todas las leyendas que existen alrededor de los controles de alcoholemia no son ciertas. No existen trucos que engañen al alcoholímetro, con lo que la mejor manera de evitar la multa es no beber. Además, estadísticas como la de los fallecidos en carretera en 2017 deberían hacerte reflexionar acerca de las cervezas que te puedas tomar antes de conducir. Fueron 1.200 personas las que murieron al volante el año pasado –en estas navidades, 46-, de las cuales aproximadamente el 40% había consumido alcohol o drogas. ¿De verdad merece la pena?