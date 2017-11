BMW y la tecnología eléctrica, la historia de un éxito basado en la previsión

Recuerdo en mi época de estudiante que mi madre siempre me hablaba de lo importante de una buena planificación. Entonces no hubo manera de que no dejase las cosas para última hora, pero ahora sí que veo la importancia de aquello. Una idea simple y lógica, pero extrapolable también al mundo de la industria automovilística. Y si no, solamente hay que ver el caso del Grupo BMW, que presume a día de hoy de ser el líder de ventas en España en lo que a automóviles electrificados se refiere. ¿Flor de un día? Para nada. Es algo en lo que llevan trabajando desde hace aproximadamente una década. Y es que solamente hay que recordar que el concept del i8 fue presentado en 2009. Desde ahí, todo ha ido sobre ruedas, hasta el punto de que se esperan de aquí a 2025 otros 25 vehículos electrificados -ya sean eléctricos o híbridos enchufables- más.

A día de hoy, los alemanes son líderes de ventas en España de automóviles electrificados, con 1.202 unidades comercializadas en los nueve primeros meses del año, lo que supone una cuota de mercado del 21,2%. Dentro de los modelos alemanes destaca, por ejemplo, el BMW i3, que es el segundo automóvil eléctrico más vendido en España en lo que llevamos de año, con 571 unidades y una cuota de mercado del 17%. Los híbridos enchufables del consorcio germano (BMW y Mini) suman 631 unidades, con una cuota de mercado del 27,2 %.

De esta forma, los BMW i e iPerformance, más el Mini Cooper SE Countryman All4 ya están cerca de duplicar las cifras de 2016, año en el que se comercializaron 650 unidades en total. Estas cifras confirman que la sólida apuesta del Grupo BMW por la movilidad sostenible es una realidad palpable en nuestro país.

El Grupo BMW y su intachable compromiso con el medio ambiente

El Grupo BMW ofrece en España una gama de vehículos de movilidad sostenible que no admite comparación. Y es que no conviene olvidar que a la gama de ocho automóviles electrificados que tenemos a nuestra disposición entre BMW y Mini, tenemos que sumar el maxiscooter eléctrico BMW C evolution y la bicicleta eléctrica BMW Active Hybrid, que por cierto pudimos probar en la jornada de ayer y supone una opción ideal para las grandes urbes, gracias a sus 100 kilómetros de autonomía y a su asistencia hasta los 25 km/h.

Este éxito del que te hablamos también se da en Europa y en el resto del mundo. En los diez primeros meses del año, el grupo alemán es también líder mundial en ventas de automóviles con la etiqueta de cero emisiones con 78.096 unidades comercializadas, un 63,7% más que en el mismo periodo de 2016. El mes de octubre ha sido especialmente bueno, con 9.405 BMW i, BMW iPerformance y Mini PHEV entregados, un 60,3 % más que en el mismo mes del año pasado.

Los protagonistas del éxito eléctrico de BMW

Los BMW i3 y BMW i8 son las puntas de lanza de este éxito del que te hablamos. El primero es el compacto eléctrico ‘premium más vendido’ en todo el mundo desde 2014, y líder absoluto entre los eléctricos en mercados como Alemania o Noruega. Además, no hay que olvidar que el i3 es el único coche del mundo que cuenta con un sello de CO2 certificado, que cubre toda la cadena completa, desde los suministros, pasando por los procesos de fabricación y la utilización del coche, llegando hasta la fase de su reciclaje. Este factor consiste en que los procesos de producción en las plantas de BMW en Leipzig (Alemania) y en Moses Lake (EE.UU.) utilizan electricidad generada en plantas eólicas y centrales hidráulicas, obtenida sin producir CO2.

Por su parte, el i8 es el deportivo híbrido más vendido en todo el mundo desde 2014. Todo un adelantado a su tiempo, tal y como te contamos en su día cuando tuvimos el placer de probarlo. Y todo ello sin olvidarnos de la gama iPerformance, que está compuesta por los BMW Serie 2, Serie 3, Serie 5, Serie 7 y X5 híbridos enchufables, completando la oferta del grupo el Mini Cooper S E Countryman All4 híbrido enchufable.