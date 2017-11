Shelby 1000, el Ford Mustang de los mil caballos

Puede que el Ford Mustang no sea el coche más eficaz a la hora de enfrentarse a las exigencias de un circuito de carreras, pero eso no significa que no puedan crearse máquinas impresionantes con él como base. Si no, solamente hay que atender a la última creación de Shelby, que se ha puesto manos a la obra con el Mustang GT hasta crear la bestia que ves en las imágenes que acompañan a este texto. Se llama Shelby 1000, y sí, debe su denominación al número de caballos que esconde bajo su capó.

Todos los modelos del Mustang fabricados a partir del año 2015 son susceptibles de convertirse en el Shelby 1000, pues la empresa americana ofrece su creación en forma de kit instalable. Éste incluye modificaciones no solamente en el motor -ahora vamos con ella porque tiene miga-, sino que también se pone manos a la obra en la carrocería, las suspensiones, los frenos y los neumáticos.

Antes de todo ello vamos con el mencionado motor. Olvídate del V8 de 5 litros del Mustang original. Desde ahora estamos hablando de un V8 de 5,2 litros con compresor, que es en gran parte el responsable de que podamos anunciar la mágica cifra de 1.000 CV. Gran parte de los componentes de este propulsor, culatas aparte, son específicos. Solamente así se explica que aguante sin rechistar un aumento de potencia tan brutal.

Para poder aprovechar todos y cada uno de los caballos de este motor, el Shelby 1000 incorpora también un nuevo chasis, que se ve envuelto por una carrocería que luce un nuevo frontal, un nuevo difusor trasero y, además, un sistema de escape renovado. El vehículo es más ancho, y su deportivo aspecto también se debe a la incorporación de unas nuevas llantas forjadas de 20 pulgadas de tamaño, las cuales alojan unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4S.

Todos aquellos que estéis interesados en este Shelby 1000 debéis daros prisa, porque según ha anunciado su creador será un vehículo de lo más exclusivo. Tan solo se van a realizar 50 transformaciones del Ford Mustang GT, a cuyo precio de base hay que sumarle otros 170.000 dólares para disfrutar de todo lo descrito.